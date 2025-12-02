Doña Letizia y el recuerdo a la reina Victoria Eugenia, en plena emisión de la serie 'Ena'

En plena emisión en La 1 de la serie Ena sobre la reina Victoria Eugenia, la memoria sobre la esposa de Alfonso XIII está más presente que nunca. Fallecida en el exilio en Suiza, en 1969, un año después el amadrinar a su bisnieto el futuro Felipe VI, una de sus más preciadas joyas legadas por la familia, la tiara Cartier ha sido lucida por la Reina, en una pieza reservada para grandes ocasiones.

Esta tiara de Victoria Eugenia la ha reservado su sucesora en la cena de gala en honor del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender, en el marco de su visita de Estado.

Doña Letizia eligió un vestido negro a medida de Carolina Herrera, con escote barco y mangas japonesas, luciendo la banda roja, dorada y negra de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Un reconocimiento al visitante y una reivindicación al pasado de la familia.

Simbolismo en el joyero de palacio y reclamación hacia la bisabuela del Rey, Victoria Eugenia de Battenberg, la consorte de origen británico, nieta de la reina Victoria e hija de la princesa Beatriz. La tiara la encargó a la maison Cartier en 1920, está labradda en platino y en los remolinos lleva engastados por diamantes, con perlas naturales de gran tamaño en sus orlas. Se concibieron esos huecos para ser intercambiados por otras gemas como las valiosas esmeraldas que tuvo el joyero personal de la reina exiliada.

Victoria Eugenia con la tiara Cartier

Fue una pieza encargada en un momento de esperanza tras la Primera Guerra Mundial. La vida familiar había entrado en un callejón sin salida en lo personal que se extrapolaría también en lo político en esa década entrante, hace un siglo. Una vida envuelta en muchas tragedias como traslada la novela de Pilar Eyre en la que está basada la serie de los lunes por la noche enLa 1. La llegada de Ena a España en 1906 con el atentado el día de su boda con más de 50 víctimas ya marcó de forma dramática su período como consorte, además de la complicación que supuso que el primogénito, Alfonso, y su hijo menor, Gonzalo, sufrieran hemofilia, con sus prematuros fallecimientos, y Jaime naciera sordomudo. Tras el exilio no volvió a tener relación próxima con su marido.

La tiara Cartier volvería a ser lucida en público en un acto real por doña Sofía en los años 80, llevándola en visitas oficiales de relieve. La infanta Cristina también la lució con motivo de la boda de la princesa Victoria de Suecia en en el año 2010.

Doña Letizia lució por primera vez esta señalada tiara de Victoria Eugenia en 2018, durante la cenapor la visita del entonces presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, con los pendientes de diamantes también de la colección de la consorte fallecida en Lausana.

En la reciente visita del emir de Omán, la esposa de Felipe VI ya optó por la tiara de lazo que encargó la regente María Cristina. Y en la cena de la semana pasada toda esta reclamación por la recordada reina Victoria Eugenia.