La estrepitosa caída de Miriam Sánchez a los infiernos

Miriam Sánchez fue un rostro conocido de la televisión gracias a su participación como asesora del amor en Mujeres y hombres y viceversa de Telecinco. La que fuera actriz de cine para adultos lleva una temporada alejada de los focos debido a sus problemas con las drogas y el alcohol, así como a una profunda depresión.

El que fuera su pareja y padre de su hija, Pipi Estrada, se ha referido a la situación actual de Miriam Sánchez en el programa El Chiringuito, que conduce Josep Pedrerol en Mega. “Con momentos como los de Ricky Rubio o Álvaro Morata tomas conciencia cuando los tienes cerca. Y yo lo tengo cerca con una persona brillante e inteligente que para mí ha sido muy importante en mi vida y que es la madre de mi hija”, ha comentado el periodista sobre Miriam Sánchez.

El colaborador de El Chiringuito se ha emocionado al recordar a una mujer que ha sido muy importante en su vida. Miriam atraviesa un momento crítico debido a sus problemas de salud mental. “Una mujer que deslumbra física y mentalmente, y sin embargo ha caído. Ha caído. Luchamos para que se levante, luchamos para que tenga un entorno maravilloso”, ha añadido.

Pipi Estrada ha relatado que su expareja no quiere saber nada de la televisión a pesar de las numerosas oportunidades que le han ofrecido durante los últimos años. “Huye de la televisión, hasta el punto de que la han llamado ya no sé cuántas veces y ha cambiado de número de teléfono como 15 ó 20 veces. No quiere saber nada”, ha señalado.

El amor entre Pipi y Miriam surgió en los pasillos de Mediaaset, cuando ambos formaban parte de 'Mujeres y hombres y viceversa'. / MEDIASET

El periodista ha destacado las virtudes de la madre de su hija a colación del relato de Ricky Rubio en el programa de Jordi Évole. “Miriam está inmersa en una situación… Con su brillantez, inteligencia y hermosura. Y es la madre de mi hija. Por eso cuando escucho el relato de Ricky Rubio se me abre la carne. Los problemas de salud mental. Lo más terrible. Lo más duro. En fin… hay que seguir peleando”, ha concluido visiblemente emocionado.