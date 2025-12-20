Fabiana Sevillano y cómo ha triunfado en TikTok junto a estos otros creadores de contenido

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en Madrid se convirtió en el epicentro de la cultura digital española con la celebración de los TikTok Awards, una gala que premió la creatividad y el impacto de los creadores en una plataforma con más de 23 millones de usuarios españoles.

Presentada por Tamara García y Núria Marín, el evento contó con la intervención del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien destacó cómo los vídeos cortos de TikTok contribuyen a una cultura “viva y en constante reinvención”. Patrocinada por marcas como Burger King, ING y MAC Cosmetics, la ceremonia subrayó el poder de la plataforma para impulsar tendencias educativas, diversas y entretenidas.

El equipo de la firma Desigual que recogió el galardón de TikTok

La gran protagonista fue Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano), la joven sevillana de 23 años originaria de Los Palacios y Villafranca, que se alzó con el premio TikTok Star por su capacidad única para conectar con la audiencia a través de un estilo propio, fresco y arraigado en la tradición andaluza.

Con más de 1,7 millones de seguidores, Fabiana ha conquistado la generación digital con su desparpajo natural, tutoriales de sevillanas, moda flamenca diseñada por su familia y un humor cotidiano que trasciende tendencias efímeras, convirtiéndola en un referente de autenticidad en un ámbito abierto a cambios continuos.

Entre los premiados destacan: Figura Pública del Año para Rosalía, @rosalia; Storyteller del Año para @_magdalenita; Creador Revelación del Año para @whereisleto; Vídeo del Año para El sueño cumplido de Pablo x Quevedo, de @pablovr11; Entretenimiento, @pabsperez; Deportes para @danicastilla.tf; Comedia, @galdervaras; Viajes y Gastronomía, @ibairider; Moda y Belleza, @iris_ermine; Educación y Cultura para @albasaenc; y TikTok For Good para @alexroca_9.