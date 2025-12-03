Fabiola Martínez y su deseo de enamorarse cinco años después de separarse de Bertín Osborne

Al cabo de cinco años de romper su relación con Bertín Osborne la vida de Fabiola Martínez se centra en el cuidado de su hijo Kike, enfilando nuevos cauces profesionales junto a su labor en la fundación de la familia, representación de marcas y contertulia en espacios de television y radio. La empresaria venezolana es la protagonista de la portada de Semana con una entrevista para la publicación en la que subraya que tiene todo el deseo de abrir una etapa distinta: "Quiero enamorarme de nuevo", revela en el tiular. Las fotos de la entrevista fueron realizadas durante la inauguración del mercadillo navideño solidario organizado por la Fundación Bertín Osborne, que dirige su hijo Kike, y cuyas ventas se destinan íntegramente al proyecto Bienestar Familiar para personas con discapacidad.

A su 52 años Fabiola se plantea nuevos retos y estar alejada todo lo posible del nombre de su ex marido para tener un papel propio. Ajena a polémicas sobre si Bertín abona los cuidados de su hijo más pequeño tras su inesperada paternidad con Gabriela Guillén. Fabiola ha priorizado ante todo el cuidado a su hijo y ahora "quiero tiempo para mí y volver a ilusionarme", pide de cara al nuevo año.

Fabiola Martínez en la portada de 'Semana'

A lo largo de este tiempo no ha tenido ninguna relación. Se muestra como una mujer fuerte, serena y, en este momento personal, con el corazón abierto a lo que venga. "El amor no tiene fecha de caducidad", recuerda.

Nacida en Maracaibo, Venezuela, en 1972 en el seno de una familia humilde, Fabiola tenía vocación para ser médico pero fue llevada al mundo de la pasarela de adolescente y aspiró a ser Miss Venezuela en el país con más tradición y competencia en este tipo de certámenes. Tras mudarse a Caracas y trabajar en publicidad y desfiles su carrera despegó al aparecer en videoclips de Julio Iglesias o Alejando Sanz. Antes de conocer a Bertín estuvo casada durante un año con un empresario venezolano.

Su historia con Bertín Osborne comenzó en 2001 durante un casting en Madrid para la portada de un disco del cantante. Se casaron en 2006 en una boda íntima, y de esa unión nacieron Kike (en 2007), que padece parálisis cerebral por el consumo de un producto inadecuado durante el embarazo, y Carlos (2008), impulsando a la pareja a fundar en 2010 la Fundación Bertín Osborne para apoyar a familias con hijos discapacitados.

La separación de la pareja, anunciada en enero de 2021 tras rumores de crisis, fue "amistosa y sin rencores", según ambos. Fabiola mantiene una relación cercana y afectuosa con las hijas mayores del cantante, Alejandra, Eugenia y Claudia, y ha sobrellevado con enteresa las polémicas sobre la paternidad de su ex con Gabriela Guillén, situación que en le afectó en lo personal y de cara a los medios.