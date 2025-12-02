La faceta más desconocida de Jesulín de Ubrique y su comparación con Courtois
El programa ‘El Día Después’ de Movistar Plus+ rememora los primeros pasos de Jesulín como portero antes de convertirse en un gran torero
Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique, forma parte de una de las últimas promociones de Movistar Plus+. Muchos desconocían su faceta como portero de fútbol, un relato que ha contado en el programa El Día Después de la mencionada plataforma. “Mi primer recuerdo de fútbol son unas botas de fútbol que me regalaron mis padres con mucho esfuerzo. Esa ilusión de venir a jugar al campo de fútbol es una parte de mi vida que no cambio por nada”, ha recordado.
Jesulín tiene claro que si no se hubiese dedicado al toreo podría haber sido un buen guardameta porque reunía todas las condiciones para ello. “Si yo no hubiese sido torero hubiese sido un gran portero, y de eso sí que estoy muy convencido”, ha afirmado.
El torero de 51 años ha desgranado cuáles son sus principales cualidades como portero. “Tenía muy buena visión y hubiese llegado bastante lejos”, ha declarado. Incluso se ha atrevido a realizar una comparación con uno de los mejores porteros de la actualidad. “Era un poco parecido a Thibaut Courtois. Cuando lo veía jugar en el Atlético de Madrid ya me decía lo que me parecía a ese hombre”, ha señalado.
Pese a la comparación, el torero ha recordado que su ídolo era Luis Miguel Arconada, uno de los porteros más destacados de la historia del fútbol español que militó en las filas de la Real Sociedad.
