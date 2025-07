La familia de Ortega Cano, manos a la obra para conseguir la custodia de Rocío

Gloria Camila no puede evitar las lágrimas en su última intervención en 'TardeAR'.

Tamara, la hermana de Michu, ha declarado la guerra a la familia de José Fernando y en especial a la figura de Gloria Camila. La gaditana ha mostrado libremente su opinión por los platós de televisión tras el repentino fallecimiento de Michu. Tamara considera que la familia de Ortega Cano nunca se ha responsabilizado de la pequeña Rocío, por lo que asegura hará todo lo posible para que la niña siga en Arcos de la Frontera con ella y su madre.

Gloria Camila ya ha anunciado que emprenderá acciones legales por las declaraciones de Tamara en TardeAR. La periodista Sandra Aladro en Vamos a ver ha aportado una información importante sobre este asunto. Y es que la familia de Ortega Cano ha movido ficha para obtener la custodia de Rocío, la hija de Michu y José Fernando.

“La familia de Ortega Cano, lejos de haber ido al tanatorio a hacerse la foto como ha querido trasladar en los platós la hermana de Michu, está absolutamente implicada en buscar el mejor escenario para la hija de José Fernando y Michu y el mejor escenario será el que decida un Fiscal de menores avalado después por un juez”, ha contado sobre las intenciones de la familia del diestro.

Aladro ha desvelado que este espinoso asunto se encuentra en manos de la justicia porque no hay tiempo que perder. “La familia Ortega ya ha puesto a sus abogados a trabajar. No con ningún ánimo de conflicto, que parece que cuando se utiliza el término abogado uno piensa en un conflicto, pero todo lo contrario. La situación de José Fernando es muy compleja para ejercer una paternidad. Evidentemente es el padre y están recopilando toda la documentación que pueda solicitar el Fiscal para valorar qué es lo mejor para Rocío. Es decir, no fueron a hacerse la foto, están implicados, ocupados y preocupados por la situación”, ha explicado.

Desde el entorno de Tamara están enfadados por las declaraciones de la hermana de Michu en los platós de televisión. Lucía Lorden ha compartido la información que le traslada la mejor amiga de Michu en Vamos a ver. “Contacta conmigo muy sorprendida y muy enfadada con las declaraciones que escucha de Tamara. Lo primero que me dice es que todo lo que está contando es absolutamente mentira”, ha asegurado.

“Ella en vida habló muchísimo del tema con Michu y que lo que Michu expresaba era que ella quería que la niña se quedara con la familia de José Fernando, con su tía Gloria y con Ortega Cano. Según me cuenta esta persona, Michu pensaba que ni su madre ni su hermana estarían en condiciones para poder hacerse cargo de la niña”, ha añadido.

La amiga de Michu ha contado que la madre de Rocío tenía claro que era lo mejor para la pequeña. “Es verdad que a lo mejor durante estos años no han podido estar todo lo presentes por la distancia, pero lejos de todo lo demás, estaban muy vinculados, muy pendientes de la niña. Y que el deseo expreso de Michu era que la niña se quedara con la familia de José Fernando”, ha finalizado.