El famoso que intentó seducir a Sandra Barneda

Sandra Barneda ha soltado una de las bombas de la semana en la crónica rosa. La presentadora de Así es la vida ha desvelado una anécdota que vivió hace unos años con Bertín Osborne y que hasta ahora no había visto la luz. El cantante de rancheras, protagonista de una ajetreada vida sentimental, le habría tirado la caña a Sandra Barneda obteniendo como no podía ser de otra manera un “no” de respuesta. Y es que Sandra Barneda reconoció hace años que es lesbiana, feminista y de izquierdas. Por lo tanto, una mujer inalcanzable para el conquistador jerezano.

#AsíEsLaVida repasa la vida amorosa de Bertín Osbornehttps://t.co/mKdHywfCOT — Así es la vida (@asieslavidatele) September 27, 2023

Aunque en un principio Sandra no quería contar la anécdota en el directo de su programa, finalmente ha accedido ante la insistencia de sus compañeros. La presentadora catalana ha explicado que en su día pudo haber tenido algo más que una amistad con Bertín. “Yo no he tenido nada con él. He tenido muy buena relación con él”, ha aclarado en un principio.

Sandra Barneda confiesa que Bertín se sintió atraído por ella: “Lo intentó a su manera, invitándome a su finca" #AsíEsLaVidahttps://t.co/Y7X5fcW55G — Así es la vida (@asieslavidatele) September 27, 2023

Aún quedaba por venir lo mejor. Se trata de la proposición que realizó Bertín a la presentadora de Mediaset. Sandra ha declarado que el cantante quiso invitarla a su finca. “Hubo un momento en el que Bertín sintió una atracción por mí. Lo intentó a su manera, invitándome a su finca y le dije ‘no, gracias’. Pero oye, que no pasa nada”, ha contado queriéndole quitar hierro al asunto.

Teniendo en cuenta el historial reciente de presuntas amantes de Bertín Osborne, véase los casos de Chabeli y Encarna Navarro, las palabras de Sandra no dejan en buen lugar al presentador de El show de Bertín. El cantante, que será padre a sus 68 años con Gabriela Guillén, está en el punto de mira. La presunta relación de 15 años destapada por Encarna Navarro coincide en los tiempos con el matrimonio de Bertín y Fabiola. La empresaria venezolana ya ha declarado en más de una ocasión que no quiere formar parte de este circo y que Bertín es un capítulo pasado de su vida. No obstante, ha querido sentenciar al que fuera su esposo en una entrevista concedida a la revista Lecturas. “Bertín ensució lo nuestro”, más claro agua.