¿Qué hay detrás de la cancelación del último concierto de Andy y Lucas?

Andy y Lucas ya no se hablan. El dúo musical atraviesa un momento crítico en cuanto a su relación personal cuando encaran la recta final de su despedida de los escenarios. Desde luego que no es el mejor final posible para varias décadas de éxito conjunto en la industria musical. En su día, Socialité llegó a hablar de un enfrentamiento verbal en pleno concierto y ahora Fiesta ha dado más detalles del distanciamiento entre los cantantes.

Las declaraciones de Lucas en Me quedo conmigo en las que tachó a Andy de indisciplinado y poco comprometido con el grupo han agrietado aún más su deteriorada relación personal. “No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina”, dijo en el programa de Mediaset Infinity. Por su parte, Andy parece empeñado en continuar su carrera en solitario, habiéndose negado a volver a cantar con Lucas. La última prueba de ello ha sido la cancelación del concierto de ambos en A Coruña por “problemas en la producción del concierto”.

La suspensión de uno de los últimos conciertos de la gira Nuestros últimos acordes pone de manifiesto los problemas que arrastran Andy y Lucas más allá de los escenarios. El programa Fiesta ha asegurado que entre ambos no existe comunicación. Andy y Lucas no se hablan y si tienen que mantener algún tipo de contacto lo hacen a través de sus abogados.

“La información que tengo es que no se hablan y ha llegado un punto en que, cuando hay que hacer una comunicación entre ambas partes, lo hacen por sus abogados. No se hablan en ningún caso. Están en una situación muy compleja. Su representante está intentando que la sangre no llegué al río, pero es muy complicado”, ha detallado Saúl Ortiz.

El colaborador de Fiesta ha intentando contactar con Andy, pero el artista prefiere no hacer declaraciones a los medios. “Andy es muy discreto, somos muchos los que le hemos llamado y lo que hace es bloquear el teléfono a los compañeros que se interesan por esta situación”, ha añadido.