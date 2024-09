Así fue la historia de amor e interés de Julián Muñoz con Isabel Pantoja

La historia de amor de Julián Muñoz e Isabel Pantoja aparecía en las portadas de las revistas y acabó en las páginas de Política y Sucesos. Generó una gran expectación en los primeros años del siglo de sopetón. Amor, interés, billetes y más de una bolsa negra, según Mayte Zaldívar, la despechada ex.

La tonadillera acababa de finalizar su relación con Diego Gómez cuando empezó a conocer al flamante alcalde del GIL. Sus primeras imágenes juntos datan del 28 de febrero de 2003. Aquel día la cantante estuvo presente en la izada de bandera en Marbella con motivo del Día de Andalucía. A partir de entonces comenzaron a sucederse los actos promocionales con la tonadillera como protagonista de la imagen de Marbella.

Julián Muñoz e Isabel Pantoja escenifican su amor en el izado de la bandera andaluza en Marbella en 2003

Aunque los rumores ya apuntaban a una posible relación sentimental, el político marbellí negaba que entre ellos existiera algo más que una amistad, que bien podría deberse al interés que le reportaba a ambas partes. “Se ha especulado mucho con este tema y se han dicho muchas barbaridades. Mi mujer no ha puesto ninguna demanda de separación, porque no tenemos intención de separarnos”, dijo Julián en los últimos días del mes de marzo de 2003.

No sería hasta el Rocío de aquel año cuando su relación sentimental pasaba al primer plano. “Entonces, en El Rocío de 2003, en junio, por la mañana, antes de salir de mi casa de El Rocío, apareció con su abogado y el documento que certificaba que tenía la demanda de divorcio”, aclaró Isabel durante su declaración en el juicio del caso Malaya.

La exhibición en la romería de El Rocío supuso un punto de inflexión para la pareja. En la aldea almonteña dieron rienda suelta a su amor, ya no se escondían y Julián se había quitado de encima a Mayte Zaldívar. Estuvieron juntos en la finca Cantora y en El Arenal, la localidad abulense de donde procede Julián. También estuvieron juntos en el velatorio de Rocío Jurado.

Esa felicidad, aparente felicidad al menos, se derrumbó de golpe en el año 2006, con el ingreso de Julián en la cárcel, acusado de varios delitos de corrupción urbanística, prevaricaciones y dilapidación de bienes públicos cuando dirigía el consistorio marbellí. El Caso Malaya se tradujo en una pena de 20 años de cárcel para el dirigente político.

Isabel Pantoja en un juicio en 2012 con Julián Muñoz en la declaración

La tonadillera sufrió un duro varapalo, tuvo que aguantar numerosas críticas y sacó fuerza para visitar a su pareja a la cárcel. En 2009, Isabel confirmaba su ruptura con Julián, poniendo el punto y final a una historia de amor de casi seis años. “Mi relación con Julián ha terminado. Ha sido una decisión muy dolorosa. Llegó un momento en que pasó algo que ha sido el error más grande que Julián ha podido cometer conmigo: el mentirme. Y yo nunca he perdonado el engaño”, anunció en la revista ¡Hola!.

En diciembre de ese mismo año, la cantante volvía a referirse en la revista del saludo a la que había sido su pareja. “Cuando en febrero rompí con Julián, no había dejado de quererle: mi corazón podía más que la cabeza. Quiero que Julián se olvide por completo de que existo y que me deje tranquila. Que no me nombre más. Si no, también le voy a nombrar yo a él”. La tonadillera también hizo mención a sus problemas con la justicia. “Tengo fe en la justicia; estoy esperando. Lo que sí digo es que estoy tranquila, muy tranquila, porque yo no he hecho nada”, aunque finalmente tuvo que ingresar en prisión el 21 de noviembre de 2014 por un delito de blanqueo de capitales.

El programa TardeAR aireaba días atás los románticos poemas que le escribía Julián Muñoz a Isabel Pantoja. Aunque el ex alcalde de Marbella ha asegurado que no fue feliz con la cantante, Pepi Valladares ha enseñado algunos de los escritos que Julián preparaba con su puño y letra. “Lo escribió en mi agenda particular, eso lo tengo yo, él es mucho de escribir notas”, ha recordado.

En aquellos textos, Julián sacaba a relucir toda su imaginación. “Sígueme por la senda del camino del dolor. Caminos llenos de espinas que llegan al corazón. Estoy pensando en Pantoja y me tiembla el corazón”, son algunos versos de los famosos poemas.

Él estaba enamorada, sin duda. De Isabel, siempre sinuosa, nunca se pudo asegura hasta qué extremo.