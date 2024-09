Isa Pantoja vuelve a chocar con su madre y recuerda con cariño a Julián Muñoz

El fallecimiento cantado de Julián Muñoz por el cáncer galopante que sufría ha generado un sinfín de reacciones en la crónica rosa. Su familia, que no se ha despegado del exalcalde de Marbella en ningún momento, llora su ausencia tras unos últimos meses marcados por sus idas y venidas al hospital según iba avanzando la enfermedad.

Isa Pantoja fue durante un tiempo parte de la familia de Julián. El exdirigente marbellí mantuvo una relación sentimental con su madre, Isabel Pantoja, hasta que su implicación en el caso Malaya acabó con su ingreso en la cárcel. A partir de ese momento, el romance se vino abajo hasta que ambos optaron por separar sus caminos de forma definitiva.

En el clan Pantoja, Julián ha dejado un buen recuerdo en Isa, la hija de la tonadillera. En el programa Vamos a ver de Telecinco la joven ha recordado con cariño la figura del exalcalde de Marbella. La opinión de Isa no tiene nada que ver con lo que piensa su madre.

“A pesar de que se veía que podían ser sus últimas horas y que estaba muy malito, me ha producido un shock. Conmigo se ha portado siempre muy bien y me ha tratado con mucho cariño”, ha comenzado diciendo.

La influencer, que se está reponiendo de una operación de urgencia por apendicitis, ha reconocido que cuando Julián salía con su madre vivió una de las mejores etapas de su vida. “Fue la mejor para mí. Eso no quita lo que ha hecho, pero haberse arrepentido y reconciliado con su familia, creo que se ha ido muy feliz. En esa época, mi madre estaba muy contenta porque me daba mucho cariño y nos sentíamos como una familia. Sin embargo, la bonanza se acabó para dar paso a otra época en la que no se hicieron ningún bien”.

Isa ha reconocido que los años que Julián estuvo con su madre fueron los mejores de su vida. / EFE

Las palabras y la actitud de Isa respecto a la figura de Julián Muñoz contrastan de manera radical con el pensamiento de su madre. Una metáfora que explica a la perfección el distanciamiento que existe entre ambas en la actualidad. Según ha desvelado Antonio Rossi, la tonadillera se ha enterado del fallecimiento de boca de su hermano Agustín, pero no quiere saber nada del asunto.