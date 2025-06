Javier Bardem y Penélope Cruz: la depresión que pudo cambiarlo todo

Javier Bardem, uno de nuestros actores con mayor repercusión internacional, ha concedido una entrevista a The New York Times justo cuando está promocionando su nueva película, F1: La película. En dicha entrevista, además de hablar de su última cinta junto a Brad Pitt, el actor se ha sincerado sobre su vida personal con Penélope Cruz, en la que ha abordado el delicado tema de la depresión posparto que sufrió la actriz.

La intérprete pasó un periodo difícil después del nacimiento de sus hijos Leo y Luna. “La depresión fue dura. Ella no era capaz de manifestarlo, y era muy nuevo. Pensaba: ‘¿Está bien compartir esto con mi esposo? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?’”, ha contado durante la entrevista.

Ya han pasado 14 años de aquella depresión de Penélope Cruz. Ahora la actriz está mucho mejor. “Desafortunadamente no pude comprender la dimensión de lo que era. Pero más tarde, lo hice. Ella es una mujer increíble, valiente, fuerte y hermosa por haber podido compartirlo”, ha explicado el actor reconociendo que tardó tiempo en percatarse del grave problema que sufría su mujer.

Precisamente, hace unos meses, Penélope Cruz se abría en canal en el pódcast de Jordi Sabate. La actriz hablaba a tumba abierta sobre la maternidad. “Ser madre es la revolución más grande que he experimentado, no se puede comparar nada. Yo he querido tener hijos desde que era una niña. A los veintitantos intenté ser madre y adoptar sola, pero no pudo ser”, confesaba.

Penélope Cruz desvelaba que sintió un flechazo por Javier cuando ambos rodaron la película Jamón, jamón. “Yo le conozco desde hace 33 años y él alucina cuando le digo: ‘Cuando tú entraste en aquel cuarto en el que estábamos reunidos con gente de producción, yo ya sabía que íbamos a estar juntos, que íbamos a tener una familia’. Yo en ese momento lo supe y no sé expresar por qué. Simplemente lo sabes, es más fuerte que tú, que tus pensamientos. Yo dije: ‘Aquí está la persona con la que voy a compartir mi vida”, aclaraba.

Javier Bardem y Penélope Cruz forman una de las parejas más envidiadas de Hollywood. Ambos se conocieron durante el rodaje de la cinta Jamón, jamón en 1992. Pese a ello, no sería hasta 2007 cuando comenzaron a salir juntos. Tres años más tarde contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima que tuvo lugar en Las Bahamas.

El matrimonio siempre ha sido muy receloso con su vida privada. De ahí que haya sorprendido mucho la reciente entrevista del actor en The New York Times, donde ha repasado algunos de los principales asuntos de su vida en pareja junto a Penélope Cruz.

La pareja de actores han formado una bonita familia junto a sus hijos Leo y Luna. El primero de ellos vino al mundo en 2011, mientras que su hijo nacería dos años más tarde. Ellos siempre han centrado todos sus esfuerzos en criar a sus hijos lejos de la fama antes de que ambos cumplan la mayoría de edad. El matrimonio y sus hijos han fijado su residencia principal en Madrid, concretamente en un amplio chalet con todo tipo de comodidades situado en la urbanización Valdelagua. Allí pasan la mayor parte del año, en un entorno idílico con unas vistas privilegiadas a la sierra madrileña.