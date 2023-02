Lo que no sabías de la vida de Cristiano y Georgina en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están ya plenamente adaptados a su nueva vida en Arabia Saudita. Cuando está a punto de cumplirse un mes de su llegada a su nuevo club, el Al-Nassr, la pareja y su familia se han acostumbrado al que será su nuevo hogar los próximos años. Las dudas iniciales por no estar casados, el nuevo colegio para los niños y la adaptación a las férreas costumbres del país árabe se han ido despejando con el paso de los días.

La pareja ha sacado tiempo para disfrutar de una salida familiar en Riad, la capital de Arabia Saudita. En el paseo familiar solo faltó la pequeña del clan, Bella Esmeralda. Cristiano Jr, los mellizos Eva y Mateo y Alana Martina compartieron una animada jornada familiar junto a sus padres.

La influencer y el futbolista han ahuyentado los rumores de crisis que circularon sobre la pareja hace unas semanas. “Riad qué bonita eres”, escribía Georgina en una publicación en la que se detallaba que estaban en el parque Winter Wonderland. La modelo disfrutó junto a sus hijos de las diferentes atracciones del parque, así como de los trofeos y premios que consiguieron en los juegos. Por su parte, Cristiano Ronaldo también compartió un carrusel de fotografías bajo el título “Tiempo de calidad con mis amores”.

La pareja aprovechó la ocasión para realizar un posado conjunto, que ratifica su buen momento sentimental. En Arabia Saudita viven rodeados de todo tipo de lujos, más aún teniendo en cuenta el jugoso contrato multimillonario que les ha llevado hasta allí. El astro portugués y su familia residen de manera temporal en la Kingdom Tower, uno de los edificios más altos de la ciudad. La residencia pertenece al exclusivo hotel Four Seasons, uno de los más elitistas de la capital saudita. Cuenta con dos pisos y 17 habitaciones en las que no falta ningún tipo de detalle. Se trata de una residencia temporal, ya que Cristiano y su familia pretenden instalarse en una mansión cercana al campo de fútbol del Al Nassr. En la nueva residencia convivirán con vecinos de costumbres occidentales, por lo que la pareja no tendrán problemas con sus costumbres o la forma de vestir.

Hace unos días, Georgina celebraba su 29 cumpleaños en Riad. “29 años cumplidos rodeada de personas y personitas que amo con todo mi corazón. Agradecida inmensamente a Dios por todo. Gracias a todos por haber dedicado un poquito de vuestro tiempo felicitándome y mandándome tanto cariño”, posteaba la modelo en su perfil de Instagram. La felicidad invade el hogar de Cristiano y Georgina en Riad. ¿Habrá boda este año?