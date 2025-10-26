De Kendall Jenner a Josh Allen: Therabody lanza esta Colección Estelar para una vida más sana y luminosa

Therabody, líder global en tecnología de bienestar, irrumpe en la escena con cuatro innovadores productos que democratizan la recuperación muscular, la belleza facial y el alivio del estrés, respaldados por figuras como la supermodelo Kendall Jenner, el MVP de la NFL Josh Allen y una colaboración estelar en el programa de NBC de Jimmy Fallon.

Esta colección, inspirada en sus best-sellers como el Theragun, responde a demandas clave de los usuarios: portabilidad, accesibilidad y eficacia clínica, evolucionando dispositivos icónicos para integrarse seamless en rutinas diarias. Monty Sharma, CEO de la compañía, lo encapsula así: "Empoderamos a las personas para vivir mejor, más tiempo y con mayor precisión, haciendo que la tecnología avanzada sea para todos". La línea incluye la máscara LED TheraFace Mask Glo –la más asequible de la marca– y tres Theraguns actualizados: Sense (2ª gen.), Prime (6ª gen.) y Mini Plus, todos con mejoras como calor terapéutico, rutinas guiadas y durabilidad extrema, disponibles ya en Therabody.com.

Therabody Mask

La TheraFace Mask Glo marca un hito en terapia LED accesible, con aprobación FDA y el estudio clínico más exhaustivo de su categoría, prometiendo piel más luminosa y firme en solo ocho semanas mediante 12 minutos diarios de luz roja, roja+infrarroja y azul. Equipada con 504 LEDs de grado médico en un diseño inalámbrico y transpirable, reduce arrugas, flacidez y manchas mientras la tecnología VibraWave™ masajea el cuero cabelludo para un ritual spa en casa.

Su campaña "Glo Your Own Way" cuenta con Jenner como embajadora, destacando cómo esta máscara manos libres permite multitarea, fusionando innovación dermatológica con el mantra del autocuidado que la supermodelo encarna en su rutina diaria.

Theragun Mini

El Theragun Mini Plus redefine la recuperación nómada al combinar masaje percutivo con terapia de calor rápida hasta 55°C, triplicando la eficacia en alivio muscular y circulación, ideal para viajeros o atletas en movimiento. Compacto y versátil, ofrece tres velocidades, niveles de calor ajustables y compatibilidad con accesorios de frío y vibración, todo en un paquete ligero que cabe en cualquier maleta.

Josh Allen lo protagoniza en la campaña "Mini Josh", un spot humorístico y viral compartido en Instagram y plataformas como ESPN y Peacock, donde el quarterback ilustra su portabilidad en escenarios cotidianos, convirtiendo el dispositivo en un aliado indispensable para la vida activa.Theragun Sense, 2ª generación, se erige como el primer Theragun dedicado al estrés, con rutinas guiadas en una pantalla LCD intuitiva que abordan relajación, tensión y sueño, permitiendo hasta nueve programas personalizados vía app. Silencioso, con amplitud de 12 mm y retroalimentación de presión en tiempo real, ofrece cinco velocidades para una terapia precisa y profunda, respaldada por investigación clínica.

Su debut televisivo llega en el episodio final de On Brand with Jimmy Fallon el 31 de octubre, donde Allen enfrenta retos de bienestar que demuestran cómo simplifica la calma diaria, elevando la notoriedad de Therabody en redes y retail.

TheraGun

Finalmente, el Theragun Prime, 6ª generación, es la versión más robusta hasta la fecha, con carcasa de goma antimpactos que resiste caídas de tres metros, ideal para entrenamientos intensos o uso outdoor. Su terapia percutiva de 16 mm, controles un botón y empuñadura triangular patentada facilitan alivio de dolores, flexibilidad y recuperación acelerada en cinco velocidades.

Todos los nuevos Theraguns se integran con Coach by Therabody, una app gratuita que genera planes personalizados basados en objetivos y actividad, ajustándose en tiempo real. Esta suite de lanzamientos, que amplía el ecosistema de Therabody –pionero del Theragun desde 2008 con 34 estudios científicos–, posiciona a la marca como puente entre rendimiento profesional y bienestar cotidiano, accesible globalmente.