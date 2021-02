La exposición mediática está empezando a pasar factura a Kiko Rivera. Doce horas después de su cuarta y última intervención en Deluxe para hablar de su enfrentamiento con su madre, Isabel Pantoja, el DJ ha anunciado en sus redes sociales que no volverá a conceder ninguna entrevista sobre este tema. A través de un vídeo en Instagram, Kiko ha explicado los motivos de su "tregua". "No puedo más. Por mi salud mental voy a dejar esto apartado y me voy a centrar en mi música", ha manifestado.

El hijo de Pantoja ha confesado que su guerra con la tonadillera "me está afectando en mi día a día. Tengo mal humor, peleo con mi mujer y con mis amigos", hay días que no tiene ganas de nada y no puedo más. Kiko advierte es una "tregua" temporal, pero no el fin de la guerra judicial con su madre. "Esto no quiere decir que no vaya a luchar por lo mío, pero lo haré ya judicialmente. Tengo que mirar por mi salud. He engordado un montón, tengo una ansiedad que te cagas y esto hay que solucionarlo, y la solución la tengo yo y tengo que apartarlo. La solución es no volver a sentarme más", ha explicado, reconociendo que no va a ser fácil para él. "Me va a costar".

El marido de Irene Rosales, quien ya le había recomendado que no diera la entrevista la noche del domingo, quiere centrarse, sobre todo, en su salud, que se ha visto afectada por los problemas con su progenitora. "Tengo que centrarme en mi salud mental y en mi cuerpo, que está volviendo a una forma de pera. Voy a mirar por mí, por mi salud, por mi mujer, porque nos afecta mucho. Quiero estar bien con mi mujer, estar bien con mis hijos", zanjó.

No le voy a poner el precio que tiene sino más bajo… No quiero movidas. Mi parte de Cantora está en venta. Y se puede hacer", declaró en el programa de Telecino. Kiko había dado el domingo un gran titular durante su charla con Jorge Javier Vázquez, tras 100 días sin hablarse con su madre: vende su parte de Cantora. "Me está llamando un montón de gente para comprarla y vendería, por supuesto, y con lacito a un precio normal. Ya depende del precio que le ponga uno.. Y se puede hacer", declaró en el programa de Telecino.