Kiko Rivera se reconcilia con Isabel Pantoja

Ha sido el peor enfrentamiento de madre e hijo en toda su vida. Después de año y medio sin hablarse, Kiko Rivera regresó a Cantora la madrugada del pasado 30 de septiembre tras el fallecimeinto de su abuela, Ana Martín, el día anterior. Ya se había anunciado que habría una exclusiva del DJ para contar cómo fue su reencuentro con Isabel Pantoja, y aquí está. La revista Lecturas ha adelantado su llegada al quiosco a este lunes con motivo de una entrevista con el hijo de la tonadillera en la que cuenta con todo lujo de detalles lo que ocurrió entre los muros de Cantora aquel triste jueves de finales de septiembre. "Nos vimos y salimos corriendo a abrazarnos, durante 15 minutos. Fue un perdón sin palabras", relata Kiko, quien, según varias fuentes, se encontraba muy afectado anímicamente por el crudo enfrentamiento con su progenitora a cuentas de la herencia de su padre, Francisco Rivera Paquirri.

Hasta tal punto que Francisco y Cayetano Rivera, sus hermanos por parte de padre y por tanto directamente afectados por el asunto del testamento del torero, han decidido aparcar de momento la demanda contra Isabel Pantoja para que les devuelva, como les correspondía tras la muerte de Paquirri, los trajes de torear y enseres de su progenitor. El pasado mes de junio ya decidieron hacer un alto en el proceso judicial por respeto a Kiko, quien estaba muy afectado por el tema. Él fue quien, según su versión, descubrió los trastos de torear que Pantoja llevaba más de tres décadas diciendo que no tenía para evitar tener que entregárselos a Fran y Cayetano. Fue el 2 de agosto de 2020, durante el cumpleaños de Isabel Pantoja. Ahora han optado por retirar la demanda en aras de no abligar a Kiko a testificar contra su madre.

El abogado de ambos, Joaquín Moeckel, ha manifestado a la prensa lo que le han transmitido los hermanos Rivera. "Yo, para recuperar unos trajes no soy capaz de todo. Y si para recuperar los trajes tengo que llevar a esta mujer a juicio y traer a su hijo de testigo contra su madre, soy capaz de retraerme y decir: 'Mira, déjalo, que se quede los trajes ella'".

Por otro lado, la entrevista de Kiko Rivera aún esconde más de una sombra de dolor, y de decepción. Como cuando dice que "le perdono el dinero a mi madre". Por ello ha paralizado la venta de su parte de la finca familiar Cantora, propiedad también de la cantante. Sólo quiere que su madre salde sus deudas y sea feliz. Para ello también ha retirado la denuncia contra su tío Agustín Pantoja porapropiación indebida, estafa y administración desleal.

La periodista Paloma García-Pelayo ha comentado este lunes en El programa de Ana Rosa que cree que el joven "no está bien"."Creo que en el fondo es un grito desesperado de llamada de atención y de pedir ese amor que le ha faltado durante mucho tiempo", asegura. Pequeñas contradicciones en su intención de "empezar de cero" con su madre, pues habrá de pasar algo de tiempo aún para que la relación se normalice y vuelva a ser como era antes.

Ahora el joven apunta a otra dirección, y acusa a su prima, Anabel Pantoja, de haber estado malmetiendo entre madre e hijo durante este último año y medio. También señala que el día del fallecimiento de su abuela le recomendó que no fuera a Cantora. En este sentido, Anabel dio sus motivos hace unos días en una entrevista: "Hacía mucho tiempo que no pisaba esa casa y no tenía relación con su madre… No sabíamos cómo sería la reacción, pero todo el mundo le aconsejó que estuviese con ella. Creo que ha sido la mejor decisión". Ni con Anabel ni con su hermana, Isa Pi, parece que Kiko esté de acuerdo en estos momentos. "No tienen oficio ni beneficio", declara. Algunas voces se han alzado apuntando a que el culebrón continúa abierto, y quizás dentro de unos meses el DJ vuelva a la portada de alguna revista anunciando que se ha reconciliado con su prima, o con su hermana. Quién sabe.