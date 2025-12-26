Lady Gaga ante 2026 "Ser fiel a una misma es la única técnica eficaz"

La diva Lady Gaga se reúne reflexiona sobre su extraordinario año y un estelar 2026. Este periódico se hace eco de su charla con on Zane Lowe, de Apple Music, conversando sobre cómo MAYHEM ha revitalizado su relación con los fans, sobre su gira mundial en curso y cómo Harlequin sentó las bases para este nuevo momento artístico.

-¿Cuáles son las canciones que han cambiado más desde que las interpreta en directo?

-Volver a Born This Way fue realmente interesante para mí. Esa música tiene una enorme relevancia por su conexión con Nueva York, la ciudad que me formó como artista. Al retomarla al piano y explorar ahora sus historias ha sido muy revelador. Te descubres recordando una y otra vez por qué empecé a hacer música: tenía mucho que ver con no sentirte vista cuando estaba en el instituto. Ese sentimiento sigue vivo, el anhelo de comprender quién eres y encontrar tu lugar, sin importar cuánto hayas avanzado o cuánta música hayas hecho.

-¿Cómo fue el regreso a un estudio?

-He estado incluso hasta hace poco, creando mucha música nueva. Componer es especialmente inspirador cuando ves a tus fans cada noche en los conciertos. Estoy muy feliz, el nuevo álbum ha conectado de una forma increíble con el público, con los fans más fieles, lo que genera una sensación única. Mi nuevo espectáculo combina clásicos con el nuevo material. Y aunque está muy coreografiado, siempre hay espacio para contar la historia de forma distinta cada noche.

-¿Usted se ve reflejada en su trabajo?

-Sabes con total certeza que, cuando entregas tu mejor versión de manera auténtica, en cada instrumento, melodía, letra y voz, no hay dudas sobre si diste lo máximo. Eres tú. Manipular la verdad para que otros te entiendan mejor es contraproducente. Tus artistas favoritos siempre han sido aquellos que, más allá del estilo o la estética, muestran quiénes son realmente. La única técnica posible en el estudio es ser tú misma y llevarte más lejos que nunca, sin artificios. En una canción como Abracadabra, el verdadero truco no es la magia, sino ser fiel a quien eres tú.

-¿Teme que a la inteligencia artificial suplante a todos los artistas en la música?

-Ser humano no va a pasar de moda. La música pop puede ser muy pulida y matemática, pero sigue requiriendo disciplina y profundidad. Si tuvieras que resumir estos últimos dos años en una palabra, sería “oficio”. Aprender, ser curiosa, mantener la sencillez te ayuda a no perder el rumbo. MAYHEM me enseñó mucho, y aunque no todos los discos lo hacen, para mí la música es la gran maestra.

-Y los Grammy la reconocen. Tiene ya 14 gramófonos y ahora 8 candidaturas.

-Me emociona, estaré con mi pareja, Michael, con los músico. Te sientes profundamente agradecida de que se reconozca tu labor musical después de tantos años. Además, es especial estar nominada por dos discos tan distintos como Harlequin y MAYHEM. Ambos indagan en el caos y en las mujeres incomprendidas. El jazz me llevó a un lugar creativo que influye en el espectáculo de MAYHEM. Poder moverte entre géneros es como viajar entre galaxias diferente.

-El jazz es artesanía entre la improvisación.

-El jazz consiste en romper las reglas constantemente. Siempre eres un aprendiz en este género. Harlequin fue mi primer proyecto sin Tony Bennett. No sabé qué habría pensado él de los nuevos discos, pero siempre me sorprendía por su concepción artística; era increíblemente punk. Gracias a él cambió mi forma de abordar el jazz.

-Todo el mundo quiere saber si habrá una colaboración con The Weeknd.

-Soy una gran admiradora de Abel. Así es más fácil de que haya una colaboración con él.