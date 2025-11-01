Lamine Yamal rompe con su novia, adiós a Nicki Nicole

El jugador del Barcelona y estrella de nuestra selección Lamine Yamal ha roto con su fugaz amor de verano. El delantero barcelonista, con sus 18 años recién cumplidos con aquella farra de amigos y chicas, ha confirmado la separación de la inflencer y cantante argentina Nicki Nicole, poniendo fin a un idilio que ha durado lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. El barcelonista tuvo que encarar el pasado fin de semana en el clásico la bronca del Bernabéu tras sus feas declaraciones sobre el Real Madrid. Un borrón innecesario.

En el amor está tan libre como en sus declaraciones. En una entrevista con Javier de Hoyos, Yamal ha desmintido los rumores de infidelidad que habían circulado en las últimas semanas, atribuidos a un viaje reciente a Italia. No ha sido infidelidad porque él está libre. "No estamos juntos, y no ha sido por ninguna traición. Simplemente hemos decidido seguir caminos distintos. Todo lo que se ha dicho no tiene relación con lo nuestro", ha querido subraya el jugador por lo que no ha habido cuernos ni intención contra el otro: solo habían roto y él se había dejado llevar por su actual soltería.

Lamine Yamal se encara con Vinícius al finalizar el partido ante el Real Madrid / AFP7 | Europa Press

La diferencia de edad entre ambos, con ella, de 25 años, 7 años mayor que él, se había venido barajando como un problema en la relación aunque dado el estatus y madurez del futbolista no se preveía como un inconveniente. El problema en verdad es la corta edad del futbolista de Mataró, que tiene mucho por delante en la propia vida y, sobre todo, una carrera a la que atender para que los títulos lleguen con respnsabilidad importantes por su resolución en el campo.

Se estima que Lamine y NIcole se conocieron en junio durante aquella fiesta por la mayoría de edad del futbolista, evento que reunió a compañeros del Barcelona y otros amigos del balón, además de influencers y famosios en una noche que generó titulares por su generosidad en todo.

La chispa del ampor entre ambos se hizo pública en agosto, cuando Nicole compartió en Instagram una imagen de la pareja coincidiendo con el cumpleaños de ella. La argentina, con un primer éxito en 2019 titulardo Wapo traketero, es un nombre consolidado en América. El amor fue confirmado en varios partidos en que se vio a la cantante en las gradas barcelonesas siguiendo a su amor en el césped.

Lamine Yamal y Nicki Nicole durante la el cumpleaños de la cantante / Instagram : @lamineyamal

De origen ecuatoguineano y marroquí, con un padre que no es la mejor de las influencias, el anuncio de esta ruptura coincide con la adquisición del jugador y su familia de una amplia casa en la localidad barcelonesa Esplugues de Llobregat. El chalet es el que fuer de Shakira y Gerard Piqué, donde forjaron y deshicieron su propia historia familiar. Dos casoplones, uno de 869 metros cuadrados y otro de 371, construidos en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller y que ahora son de Yamal y su familia, para repartirse a gusto entre las paredes de amor y desamor de Shakira y Piqué. Aún resuenan las canciones contra la suegra de la colombiana.