¿Se ha liberado Carmen Alcayde tras su divorcio?

Una de las entradas a la casa de Guadalix de la Sierra que más ha sorprendido ha sido la de Carmen Alcayde. La periodista, que se dio a conocer en el programa Aquí hay tomate, es una de las concursantes en el regreso de GH VIP a Telecinco después de cuatro años de ausencia. La vida personal y profesional de Carmen ha cambiado mucho en el último año y por ahí vendrían los tiros de su participación en el reality.

La revista Lecturas ha destapado que Alcayde habría aceptado la oferta de GH VIP 8 por el bienestar de sus hijos. La cancelación de Sálvame mandaba directamente al paro a la televisiva y a su vez la postulaba como una de las claras candidatas para el concurso. Con su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra, la colaboradora se asegura una nueva fuente de ingresos, a pesar de romper una norma no escrita en su vida, ya que ella siempre se había mostrado reacia a este tipo de programas.

La vida personal de la periodista también ha dado un giro de 180 grados que ha facilitado su ingreso en el reality. En octubre del pasado año decidió poner el punto y final a su relación sentimental con Eduardo Primo tras 30 años juntos y 19 como matrimonio. “Ha sido una decisión meditada, pero acertada. Lo hemos hecho por nuestros hijos. Cuando no hay armonía, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz, aunque sea, separados”, explicaba en Sálvame.

Por ello, su divorcio ha servido para liberar prejuicios y afrontar la vida desde otra perspectiva. Ahora la nueva Carmen Alcayde no es tan celosa con su vida privada y se ha despojado de las ataduras del pasado para vivir la experiencia de GH VIP 8. En el reality promete dar mucho juego. Gustavo le ha realizado una pregunta directa sobre sus gustos: “Carmen, ¿qué edad perfecta tiene que tener un hombre para que te guste”. La respuesta de Carmen fue clara y concisa. “A partir de 40 no me gustan”, ha admitido.

En este sentido, La Cuernis ha desvelado una información sobre una posible relación que ha mantenido la colaboradora con un joven fotógrafo. Este hecho habría ocurrido unas semanas antes de entrar en el reality. La Cuernis ha publicado las imágenes de la colaboradora en actitud muy acaramelada con un joven de 27 años. Se trata de Charlie, un fotógrafo natural de Valencia que también realiza videoclips.