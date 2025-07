La línea de cosméticos de Sofía Vergara con nombre de mascota

Sofía Vergara ha presentado en Madrid su propia línea de cosméticos, Toty, una denominación que procede de un cariñoso apodo que le pusieron en Barranquilla (Colombia). La celebrity, de 53 años, ha aprovechado la ocasión para desvelar algunos de sus principales secretos de belleza y cuidado personal.

La actriz ha reconocido que mantiene una relación especial con España. “He venido muchísimas veces a lo largo de mi vida. Mi mejor amigo, Alejandro Sanz, es español; mi manager, Luis Balaguer, lleva más de 30 años en España. Siempre he estado conectada con este país y me fascinan sus productos cosméticos”, ha declarado.

El origen de Toty se encuentra en nuestro país. Así lo ha relatado Sofía Vergara. “Hace más de diez años me encantaba un compacto con color que se vendía en España, con protección solar. Para mí fue como magia porque me maquillaba y protegía la piel todo el día sin complicaciones. Lo mandaba traer porque en Estados Unidos no había nada igual”, ha contado.

Entonces fue cuando decidió copiar esa fórmula y crear su propio producto tras la insistencia de su madre y su manager Luis. “Toty ha ido creciendo con un claro propósito: simplificar la rutina diaria de la mujer moderna. Para mí, es algo que hace la vida más fácil. Mis amigas, mi prima, mi mamá… todas usan los productos. No necesitas llevar mil cosas encima”, ha explicado.

La celebrity ha desvelado cuál es su producto favorito de Toty. “El compacto con protección solar y color. Es perfecto porque no solo maquilla, también cuida la piel. Tiene una fórmula especial que suaviza y da luminosidad, no es solo maquillaje", ha asegurado.

Adentrarse en el mercado estadounidense no ha sido un proceso fácil, ya que han tenido que adaptar la fórmula y superar controles rigurosos de la FDA. “Ha sido un camino difícil, pero valió la pena porque ahora Toty cumple con todos los requisitos para que las mujeres de Estados Unidos puedan disfrutar de productos que realmente funcionan”, ha destacado.

Vergara ha confesado algunos de sus principales trucos y rutinas de belleza para mantener una figura espectacular pasados los 50 años. “Ya tengo 53 años, sigo con los mismos pelos largos y los mismos escotes de hace 30 años, y me encanta. Pero ahora me toca cuidarme más. Hago fisioterapia, intento dormir bien, como saludable, pero sin dejar de disfrutar. Me encanta sentirme sexy, arreglada, que el maquillaje sea algo que me ayude, no una carga. No sé si todo esto servirá para siempre, pero por lo menos siento que me estoy cuidando y haciendo algo bueno para mí”, ha concluido.