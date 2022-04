Malú confiesa que se siente "diferente" desde que es madre

Malú está volcada en su faceta como madre. Ella misma lo ha revelado en una entrevista en el programa La Roca, de La Sexta, conducido por Nuria Roca, a la que ha confesado que su orden de prioridades ha variado considerablemente desde que tiene a su hija Lucía, fruto de su relación sentimental con Albert Rivera y que el próximo 6 de junio cumplirá dos añitos.

La artista ha contado que cuando nació su hija, "toda la tontería se fue de un plumazo". "Todo es tu hija, tu hija, tu hija, un abismo y ya, si acaso, tú", ha bromeado, al tiempo que ha destacado que ha tenido la "grandísima suerte de poder estar sus dos primeros años de vida con ella". La cantante se ha mostrado muy sincera y ha reconocido que desde que es madre se siente "diferente yo como ser humano". "Las prioridades de mi vida han cambiado. Vivo hasta más tranquila. Yo antes tenía unos niveles de exigencia... era muy destructiva conmigo misma, y ahora me doy cuenta de que no todo es tan importante, que solo hay una cosa que es súper importante", ha manifestado.

Además, Malú ha confesado que no fue fácil componer el tema Tejiendo alas, dedicado a su hija. "Nunca me hubiera imaginado escribirla. Cuanto más siento, más me cuesta expresar, es una sensación de vulnerabilidad, y con esta canción, con cada frase que me venía a la cabeza lloraba y lloraba. Era todo emoción, era muy difícil", ha recordado, tras lo que ha expresado que quería decirle a su hija con esa canción "que no tuviera miedo" porque ella estaba ahí. "No hay nada más alentador que le puedes decir a un ser humano que es que vuele, que yo voy a estar siempre aquí", ha dicho en La Roca.