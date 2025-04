Marta Díaz cierra la puerta al amor y desmiente su relación con Montoya

Marta Díaz, soltera desde hace dos años cuando finalizó su historia de amor con el futbolista Sergio Reguilón, ha visto como su nombre ha sido relacionado con uno de los personajes televisivos del momento: Montoya. Fani Carbajo ha desvelado en Socialité que el joven sevillano no quería reconocer su beso con Anita en Supervivientes porque podría tener algo fuera con Marta Díaz, con la que ha realizado varios vídeos antes de emprender su aventura en Honduras.

“Yo tengo amigos en común tanto con ella como con él. Con él porque yo he vivido en Sevilla muchos años y sigo teniendo amigas allí y con ella por el mundo influencer. Tanto él como ella han ido diciendo a sus amigos que han estado juntos, que se han visto, que se están conociendo”, ha contado la exconcursante de la primera edición de La isla de las tentaciones.

Ahora mismo Montoya está ajeno a ese tipo de especulaciones, pero Marta Díaz, no. La creadora de contenido ha reaccionado de inmediato para desmentir cualquier tipo de relación sentimental con el utrerano. Lo cierto es que Marta Díaz desde su ruptura con Sergio Reguilón no ha vuelto a enamorarse. De hecho, le cuesta un mundo y no se siente preparada para afrontar un nuevo noviazgo.

“Después de todo creo que he perdido un poquito la ilusión por el amor. Sé que suena impactante y más por mi edad, pero a día de hoy no estoy preparada para pasar por otra ruptura”, ha aclarado en una entrevista para el pódcast Ac2ality.

La joven ha reconocido que tuvo que echar el freno con una persona, aunque no ha desvelado su identidad. “Me ha pasado de estar conociendo a una persona que, sinceramente, pues me encantaba: tenía valores, me respetaba… Y me he parado a mí misma, de decir: ‘No sigas conociendo a esta persona’. Y yo por supuesto se lo he dicho a esta persona, decirle que no quiero seguir conociéndole porque me da miedo volver a pasar por una ruptura, volver a pasarlo mal y volverme a sentir como me sentí”, ha confesado sobre sus dificultades para volver a enamorarse.