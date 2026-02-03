Marta Díaz lo cuenta todo: su dolorosa ruptura unida a un ingreso de urgencia en el hospital

Marta Díaz es una de las influencers más populares del panorama nacional. La joven madrileña, que cuenta con cerca de 4 millones de seguidores en Instagram, ha estrenado recientemente en Prime Video la segunda temporada de su documental, en la que realiza algunas confesiones de su vida privada. Una de ellas tiene que ver con la ruptura con el futbolista Sergio Reguilón, un trance doloroso que ha explicado en la segunda temporada del documental.

“La última vez que me visteis por aquí me visteis llorando, despidiéndome de vosotras rota completamente. Y lo que no sabíais en ese momento es que lo dejé con mi primera pareja”, ha contado. La relación de Marta Díaz y Sergio Reguilón duró cuatro años, un tiempo en el que se convirtieron en una de las parejas más queridas. La joven ha reconocido que le costó asimilar la ruptura.

“Cuando te vas de la vida de una persona sintiendo que la sigues queriendo, sintiendo que el amor aún no se ha acabado, pero se tiene que acabar de la noche a la mañana, os prometo que es dolorosísimo”, ha declarado.

Cuando salió a la luz la ruptura sentimental, algunos rumores apuntaban a la existencia de una tercera persona, Clara Ranz, con la que sale el futbolista en la actualidad. Hace poco, la joven salía a la palestra para desmentir que ella tuviera algo que ver con la ruptura. “Estaba soltero. La historia me da que no os la han contado bien. No todo siempre es lo que parece”, aclaraba en sus redes sociales.

Las consecuencias de la separación no solo afectaron al factor emocional sino que se trasladaron al plano físico. “La ruptura no solo me afectó psicológicamente, sino también físicamente. Un día intenté levantarme y las piernas se me durmieron, no tenía fuerza. Nos fuimos a urgencias y me tuvieron que ingresar”, ha confesado entre lágrimas.

Con el paso del tiempo, la influencer ha asegurado que esa etapa de su vida ya está completamente superada. “A día de hoy siento que le he olvidado y le deseo lo mejor”, ha añadido.

La creadora de contenido ha contado la intrahistoria de la fotografía que publicó tras sufrir un aparatoso accidente mientras esquiaba. En la imagen, Marta Díaz aparecía llorando mientras era evacuada en dirección al hospital. La imagen, que generó un activo debate en las redes sociales, perseguía buscar una reacción en su expareja. “Lo que quería en ese momento era ver ese mensaje de apoyo, ese mensaje de ánimo que me dijera: ‘Estoy aquí para lo que necesites’. Ese era mi único objetivo en ese momento. Solamente necesitaba ver su mensaje para sentirme mejor”, ha relatado.