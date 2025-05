Marta Peñate anuncia su ansiado embarazo y comparte un mensaje de empoderamiento

Marta Peñate ha conseguido su objetivo: quedarse embarazada. La exconcursante de La isla de las tentaciones llevaba años luchando y sometiéndose a diversos tratamientos de fertilidad para tener a su primer hijo con Tony Spina, con el que sale desde hace varios años. La colaboradora de Mediaset ha compartido la buena noticia a través de sus redes sociales.

“Pues sí, positivo. Lo he conseguido, pero después de la última vez, y esa experiencia tan dura que tuve que vivir tampoco quiero contar victoria. Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie, pero hasta mínimo los tres meses no estaré tranquila. El día 26 de mayo tengo la primera ecografía del latido. Otros 15 días esperando, pero voy a disfrutar este momento. Os quiero y gracias a todos por el amor que me habéis dado. Gracias a mi clínica por haberme acompañado y querido de esta forma. Gracias @clinicatambre y a mi querida médico: Estefanía te adoro”, ha escrito junto a una fotografía con Tony Espina en la que muestra el resultado del predictor.

El programa TardeAR se ha puesto en contacto con la periodista a través de una videollamada. Marta ha confirmado que está embarazada de un mes y una semana. “El 26 de mayo escucho el latido, y para mí eso es lo más importante. Yo sé que todo va a salir bien, que la gente me está dando buenas energías”, ha comentado.

La exconcursante de Gran Hermano ha mandado un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que se encuentran en una situación similar a la suya. “A todas esas mujeres, que están pasando por lo mismo que yo, que se puede conseguir, que es una lucha jodida”, ha asegurado.

La televisiva quiere mantener la calma pese al resultado positivo del test de embarazo. “No me lo creo todavía. A las tres me lo dijo el médico, él ya sabe que estoy desquiciada”, ha añadido.