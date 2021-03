El nerviosismo impera en el Palacio de Buckingham. La operación de corazón del duque de Edimburgo mantiene a la familia real británica en vilo, pero Isabel II también tiene otro frente abierto que no es la salud de su marido: contraatacar de la mejor forma posible las declaraciones de Meghan Markle sobre lo que ha vivido en la corte inglesa. Y es que la esposa del príncipe Enrique, en un avance de la entrevista que emitirá la CBS el próximo domingo, se queja del bullying al que ha sido sometida en la casa real al desprestigiarla con mentiras.

“There’s a lot that’s been lost already.”CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special this Sunday at 8/7c. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/iKFjiVP3IH