Los mensajes de WhatsApp que comprometen la relación de Kiko Rivera con Irene Rosales

El programa Ni qué fuéramos de Canal Quickie ha desvelado una noticia bomba que supondría un golpe letal a la línea de flotación del matrimonio formado por Kiko Rivera e Irene Rosales. Según ha informado el espacio presentado por María Patiño, el hijo de Isabel Pantoja habría sido infiel a su mujer y madre de sus dos hijas. La supuesta infidelidad tuvo lugar el pasado 20 de septiembre en un hotel de Monzón, en la provincia de Huesca, donde el dj se encontraba por motivos laborales.

La mujer con la que habría sido desleal a su mujer responde al nombre de Tamara. Se trata de una camarera a la que conocía desde hace una década, por lo que no sería una persona que aparece de manera repentina en su vida. Al parecer, la chica fue hasta el backstage para mostrarle al dj una fotografía que data del 2013 cuando ambos se conocieron durante una fiesta.

Kiko Rivera, que reconoció a la joven, la invitó a su camerino donde charlaron un rato sobre las vivencias del pasado. “A Kiko lo conocía de hace más de 10 años, en 2013. Me escribió por Instagram que hacía una fiesta en su casa y que si queríamos ir una amiga y yo. Ahí tuvimos varios encuentros sexuales. Fueron en distintas épocas, cuando el bajaba a Madrid o cuando quería hacer alguna cosa, me escribía y quedábamos. Él de primeras me preguntó si habíamos mantenido relaciones sexuales en el pasado porque de la cantidad de mujeres con las que ha estado ni se acuerda”, ha expresado Tamara en el mencionado programa.

Ni que fuéramos ha sacado a la luz los mensajes que le habría enviado a la joven con el fin de concertar una cita con ella. “Sacó su teléfono, me pidió el mío y me dijo que ahora me escribía”. El artista le mandó un mensaje pasadas las cuatro de la madrugada. “Oye, ¿algún plan? Que aquí no conozco a nadie. Agradezco un poco de compañía, aunque entiendo que tengas que estar con tu gente. No te preocupes”. La conversación seguía su curso. “Lo que tú quieras. Yo un rato puedo estar, que necesito descansar, que mañana trabajo”, le contestaba Tamara. “Estoy en el hotel de Mozón, estoy aquí ya”, dijo el dj.

Tamara se presentó en el hotel donde estaba alojado Kiko Rivera. Según su versión, empezaron a tontear y acabaron en el jacuzzi manteniendo relaciones sexuales. La camarera ha contado que estuvo dos horas en la habitación con el hijo de Isabel Pantoja y que incluso le pidió que se quedara a dormir. De momento, el artista no ha querido hacer declaraciones sobre la posible infidelidad y ha tomado la callada por respuesta.