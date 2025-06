Miley Cyrus y el edema de Reinke que le ha impedido hacer una gira

Miley Cyrus está a punto de estrenar la película sobre su disco Something beautiful , el próximo 27. Es su regreso a la pantalla para presentar sus nuevas canciones ya que no podrá hacer una gira con ese álbum.

Ya ha hecho las paces con quien llegó a ser, aquella actriz que daba vida a la jovial Hannah Montana. En días pasados ha pasado por el estudio de Zane Lowe en Apple Music 1 para hablar de este próximo álbum de estudio, Something Beautiful, tras años queriéndolo convertir en realidad.

Miley habla a Apple Music 1 de sus compañeros musicales, incluyendo leyendas como Stevie Nicks y su madrina, Dolly Parton.

Cyrus afronta una nueva era con todo lo que es Something Beautiful en imágenes y música.

–Comencemos con algo curioso. Ha revelado que engañó a su madrina, Dolly Parton, sobre dos canciones que ni siquiera había escrito cuando hablaba de ellas.Como si diera por hecho que Something Beautiful estaba muy avanzado.

–Fue épico.Estaba con Dolly hace dos Navidades mostrándole Something Beautiful con algunos fragmentos que llevaba en el móvil. Ella me preguntó si tenía algún éxito entre las composiciones. Sin pensarlo, dije: Sí, se llama More to Lose. Pero no la había escrito Luego, insistió, ¿Tienes más?, y yo, improvisando, solté: Sí, Every Girl You’ve Ever Loved. No existía tampoco.

–Tentando a la inspiración para quedar bien ante la madrina.

–Dolly me miró: “Eso es un temazo, deberías hacer una línea de maquillaje con esos títulos”. Tuve que correr a llamar a mi compositor, Michael Pollack, y le dije: ¡Tenemos que escribir estas canciones ya! Así nacieron esos dos temas del álbum, gracias a esa presión de Dolly. Es todo genio.

–Hablando de presión, asegura que ganar el Grammy por Flowers fue como poner una “tirita en un corazón roto”.

¿Fue de verdad tan importante para usted? –Siempre he dicho que hago los álbumes que quiero, y eso me basta. Pero, en el fondo, esa niña interior quería sostener un trofeo, sentir un logro tangible. No iba a ir a los Grammy por ansiedad post-pandemia; pasar de estar encerrada a actuar frente a Oprah fue un shock.Pero fui, y ganar por Flowers fue sanador. Siempre he disimulado cuando no ganaba o no estaba nominada, diciendo que no me importaba. Pero claro que me importaba. Y ese Grammy fue como validar algo que evitaba admitir.

–Sobre sanación, mencionó que la contención de consumos, la sobriedad, cambió su vida. ¿Cómo ha sido ese viaje interior?

–La sobriedad es mi pilar, mi Dios. Lo ha transformado todo. ¿Recuerdan mi casa psicodélica en Hidden Hills, pintada de negro y arcoíris? Esa era yo misma en un momento caótico. Ahora, la sobriedad me da claridad mental, física y emocional. Este momento es crucial, especialmente con mi condición vocal, el edema de Reinke (hinchazón en las cuerdas vocales que cambia el registro) que hace que cantar sea como correr una maratón con pesas. Sin la sobriedad, no podría manejarlo.

–En torno a su voz dijo que el edema de Reinke te da ese tono único, pero también complica las giras. ¿Por qué decidió no hacer giras?

–Las giras son agotadoras, y con mi pólipo vocal, es como cantar con un peso extra en cada momento. A los 21, salir de fiesta tras cada show no ayudaba precisamente, pero mi voz siempre ha sido así por mi anatomía. No quiero operarme porque podría perder mi esencia. Por eso con Something Beautiful he hecho una película en lugar de irme de gira por todo el mundo. Es mi forma de llevar la experiencia a los fans sin destrozarme físicamente. Harrison Ford me inspiró ahí; me dijo que rodar en bosques y pirámides sonaba caro y complicado... y tenía razón. Pero nos va a compensar a todos el esfuerzo.

–Leyendas como Stevie Nicks y Dolly Parton siempre están al tanto de la música nueva. ¿Qué aprendió de estas figuras y de artistas más jóvenes como Chappell Roan?

–Stevie y Dolly son como antenas captando todo lo nuevo. Hace diez años, Stevie ya me hablaba de Harry Styles antes de que explotara. Dolly vio a Sabrina Carpenter y dijo: “Es rubia, lleva tacones, quiero trabajar con ella”. Esa curiosidad las convierte en leyendas. Y de Chappell Roan, qué decir. Su actuación en los Grammy con ese unicornio fue puro valor. Sabrina en SNL50, Saturday Night Live, también me voló la cabeza. Las admiro porque sé lo que cuesta subirse a un escenario con esos nervios.