Miren Ibarguren y Alberto Caballero ampliarán la familia en 2026

Miren Ibarguren va a acabar el año con una magnífica noticia. La actriz, de 45 años, ha anunciado que está embarazada por segunda vez de Alberto Caballero, el creador de La que se avecina. En un reportaje exclusivo para la revista InStyle, la actriz ha avanzado su estado de buena esperanza tres años y medio después de la llegada de su primer hijo.

En la citada revista califican el 2025 como el mejor año de su trayectoria profesional. “Tras cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo”.

Para la actriz que encarna el personaje de Yolanda Morcillo en La que se avecina, la maternidad es el papel principal de su vida. “No es fácil, pero hasta el momento ser madre se había convertido en el papel de su vida”, dijo en una entrevista.

Miren Iberguren y Albero Caballero mantienen una relación estable que han sabido apartar de sus cometidos profesionales. Ambos forman parte del éxito de La que se avecina y tras más de una década juntos pasaron por el altar a finales de 2023 en una ceremonia íntima que tuvo lugar a las afueras de Madrid. Un año antes de la boda, ambos daban la bienvenida al mundo a su primer hijo.

“Fue una boda discreta y la verdad es que seguimos igual lo que pasa es que ahora tenemos un pequeño y hay que formalizar los papeles, pero vaya que seguimos igual, si es que llevamos 11 años ya”, comentaba la actriz unos meses después de su enlace.

Antes de comenzar su relación sentimental con Miren, Alberto, uno de los creadores de La que se avecina, mantuvo un primer noviazgo con María Adánez y otro posterior con Vanesa Romero, dos actrices que han pasado por la exitosa comedia vecinal de Telecinco y Prime Video.