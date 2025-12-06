Oysho, el frío elegante, las prendas de nieve en su 'lodge' urbano
La firma presenta su nueva colección de nieve en una ‘pop-up’ en Madrid para someterse a pruebas a –10 grados con los visitantes
Pantone habla y Zara sentencia: 5 jerséis en el color oficial de 2026 que llevarás con jeans todo el año
Oysho transforma la Plaza Juan Goytisolo, a los pies del Museo Reina Sofía de Madrid, en un refugio alpino urbano con Oysho Lodge, una pop-up inmersiva que está abierta hasta el lunes y permite probar la nueva colección de ski 2025-26 en una cabina a –10 °C antes de relajarse en un après-ski tan sofisticado como acogedor con café, chocolate, pretzels y snacks la mar de reconfortantes.
Oysho propone en sus prendas un diseño y tejidos técnicos con elegancia y versatilidad para que estas prendas de puro invierno se puedan lucir a lo largo del día.
Tejidos como Superfit 10K, Performance 20K con Primaloft Gold, plumón italiano Minardi Piume reciclado o la novedad de lana merino al 50 %, permiten prendas de esquí ligeras, adaptables a distintas temperaturas, bien equipadas y pensadas también para vesrtir de forma cómoda.
Los pantalones high-rise permiten la práctica y disfrutar con estilo de una terraza con vistas a las cumbres.
El vídeo de la colección se rodó en los Nevados de Chillán, Chile, protagonizado por deportistas de Oysho Community, Nuria Pau, Tamar Van Delen y Blanca Aracil.
La colección se despliega en seis drops que combinan movilidad absoluta, control térmico y detalles funcionales como bolsillo táctil para móvil, gancho portaguantes o paño limpiador de gafas, sin renunciar a la silueta actual que ha convertido a la firma Oysho en referente del sportswear elegante.
Durante cuatro días, el público que acuda este lodge urbano podrá tocar la nieve, sentir el frío real y, a continuación, calentarse con un chocolate humeante mientras puede compartir contenidos en un espacio que resume a la perfección la filosofía de la marca: rendimiento técnico que no sacrifica estilo y estilo que nunca olvida la montaña.
El lodge cuenta con una cabina de frío extremo, a –10 °C, donde los visitantes podrán probar así el rendimientos de las chaquetas Down 10K rellenas de plumón italiano, o los monos Performance 20K con Primaloft Gold y costuras termoselladas. O esos pantalones high-rise flare con refuerzo antibordes y cubrebotas.
Es el espíritu de nieve de Oysho para visitar este puente en Madrid.
