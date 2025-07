El peligroso voluntariado de una ex de ‘La isla de las tentaciones’ en Kenia

Alba Rodríguez, concursante de la octava edición de La isla de las tentaciones, ha sufrido un percance durante un voluntariado en Kenia que está realizando junto a su compañera Alba García. La que fuera pareja de Gerard Arias ha visitado de urgencia el hospital tras sentir una picadura mientras grababa contenido para las redes sociales.

La picadura, posiblemente de algún insecto, le ha provocado una reacción alérgica, así como malestar y dolores en casi todo su cuerpo. “Creo que tengo algo, No sé que me está pasando, pero me duele”, ha comentado mientras aguantaba el dolor, los picores y calambres.

La joven ha demostrado que no solo es una cara bonita, sacando a relucir su lado más solidario debido a su participación para la construcción de un orfanato y un centro educativo en el desfavorecido país africano.

“Lo que queremos es abastecer a la gente que vive aquí, que es una aldea muy pequeña. Queremos ofrecer educación para los niños, un hogar para los que no tienen padres… Hemos comprado el terreno y empezaremos construyendo la primera aula”, ha explicado en un vídeo que ha compartido con sus seguidores de TikTok.

Tras ser atendida por los médicos en el hospital, la joven ha lanzado un mensaje de tranquilidad. “Me duele. Final trágico, pero estoy viva”, ha declarado. Alba ha explicado que se ha tratado de una reacción alérgica por la picadura de algún insecto. Los sanitarios le han inyectado un antibiótico por vía intravenosa para calmar los intensos dolores.