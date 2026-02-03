La Policía detiene dentro del caso del ex jefe de la UDEF a Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido este martes a Francisco de Borbón von Hardenberg, hijo de Francisco de Borbón y Escasany, primo del rey emérito don Juan Carlos. L La detención forma parte de la causa que rastrea las conexiones de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en nuestro país donde estaba implicado el que fuera inspector jefe de la UDEF. El arresto del aristócrata responde a su presunta vinculación con un delito de blanqueo de capitales dentro de la estructura societaria utilizada por el grupo.

La investigación, dirigida por el juez Francisco de Jorge, tiene como figura central a Óscar Sánchez Gil, el que fuera inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Sánchez Gil saltó a los titulares en 2024 cuando los agentes hallaron más de 20 millones de euros en efectivo escondidos dentro de las paredes de su casa. El magistrado indaga si este alto mando policial actuaba como "topo" de la organización, facilitando la entrada de droga a cambio de sobornos continuados.

El detonante de la aceleración de estas pesquisas fue la histórica operación en el puerto de Algeciras, donde se intervinieron 13 toneladas de cocaína ocultas entre cajas de plátanos. Se trata del segundo alijo más grande de la historia en suelo europeo. Presuntamente, la red aprovechaba la elevada posición de Sánchez Gil en la UDYCO para acceder a información reservada y detectar si sus empresas y contenedores estaban bajo el radar de otras unidades policiales.

En el auto del juez se detalla cómo el exmando policial introducía datos falsos en los sistemas informáticos para "limpiar" los envíos. Aunque no siempre lograba evitar las incautaciones —como sucedió con un contenedor de 1.650 kilos de cocaína en 2021—, su papel era fundamental para minimizar los riesgos de los cabecillas de la red, alertándoles de posibles registros o investigaciones en curso.

La detención de Francisco de Borbón, adelantada por El País, apunta directamente a la trama económica de la organización. El juez sospecha que el dinero del narcotráfico se introducía en el sistema legal a través de un entramado societario presuntamente diseñado por Ignacio Torán, señalado como líder del grupo criminal. Las autoridades rastrean ahora qué papel exacto jugaba el hijo del duque de Sevilla en este complejo circuito de lavado de activos.

Se prevé que el detenido preste declaración este miércoles.