El culebrón de Enrique (Ponce) y Ana

Ana Soria es ya, de manera oficial, la novia de Enrique Ponce. La revista ¡Hola! ha publicado la primera foto de la pareja en actitud cariñosa, abrazando el torero a la joven almeriense por la cintura, mientras posan sentados en una escalinata. Confirmada la relación, sólo queda poner fecha al comienzo del idilio, algo nada fácil teniendo en cuenta que el diestro habla de seis meses (sin tener en cuenta los de confinamiento con su mujer y sus hijas en su finca de Jaén), y otras fuentes de su entorno señalan que empezaron a verse hace más tiempo.

La estudiante de Derecho, de 21 años, no quería ser la 'amiga especial' del torero, así que puso como condición a éste que si lo suyo salía a la luz, él debía dar la cara y darle su sitio; más aún teniendo en cuenta que de cara a la galería Ponce y Paloma Cuevas siempre habían sido la representación del matrimonio perfecto. Ponce ha cumplido con dicho compromiso declarándole su amor a Ana en la revista Semana y en Sálvame.

Según publica la colaboradora de esRadio Paloma Barrientos en Vanitatis, hasta la festividad del Corpus de 2019 Ana mantenía una "amistad entrañable" con Joaquín, un joven de 24 años. La historia se acabó y "el muchacho también tiene nueva pareja", de forma que no hay resentimiento por ninguna de las partes. "Ahora se ha sabido que la joven estuvo presente con unas amigas en el Hotel Wellington en la entrega del capote de oro a la infanta Elena llevada a cabo por un grupo de toreros, entre los que se encontraba Enrique Ponce", ha adelantado Barrientos, por lo que el romance podría venir de lejos.

Por si fuera poco ha entrado un tercero en discordia: el futbolista Jordi Mola, ex novio de Ana Soria. Jordi tiene 22 años, es natural de Mataró y se fue a Almería para jugar al fútbol. Ambos estudiaban en la Universidad de Almería. "Estuvimos juntos ocho meses en 2018", ha dicho el chico en una llamada telefónica grabada que ha emitido el programa Sálvame junto a una imagen difuminada de él con Ana Soria, lo que probaría la relación. "Primero me dejó ella a mí, en julio volvimos y la dejé yo a ella", cuenta.

Su ex no la deja muy bien parada, pues afirma que a Ana Soria "es una niña mimada, le va el postureo". Nunca le habló de Enrique Ponce pero sí sabía que se seguían mutuamente en Instagram. "A través de una cuenta que tenía ella antes y cerró para abrirse la actual". "Le daba muchos likes, no sé si ya estaría con él mientras estaba conmigo", afirma.