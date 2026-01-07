La primera declaración de amor de Lola García a Kiko Rivera

Kiko Rivera ha comenzado el 2026 profundamente enamorado de Lola García, la bailarina que ha conquistado su corazón en los últimos compases de 2025. Tras su ruptura con Irene Rosales, una relación que según su entorno más cercano estaba completamente rota desde hace tiempo, el dj está feliz e ilusionado con su nuevo amor, tal y como ha demostrado en varias publicaciones compartidas en las redes sociales.

El hijo de Isabel Pantoja había llevado la voz cantante en estos primeros pasos de la relación, pero ahora Lola García ha asomado la cabeza para declarar su amor hacia el dj. La bailarina ha demostrado que su noviazgo va muy en serio y que no le importa nada los comentarios que pueda recibir por su vínculo sentimental con el hijo de Isabel Pantoja.

Lola García ha publicado en su perfil una fotografía junto a Kiko Rivera de la pasada Nochevieja mientras ambos brindaban con un chupito de tequila de fresa. “Feliz por aparecer en mi vida, nos encontramos sin querer y cada día me demuestras que eres mi persona y mi lugar favorito. Gracias por cuidarme, por mimarme y protegerme, contigo lo tengo todo. Te quiero mucho amore”, ha posteado en Instagram.

Por su parte, Kiko Rivera no ha querido quedarse de brazos cruzados y ha reaccionado a través de stories de Instagram. El dj ha compartido una imagen de su novia sobre un escenario mientras baila vestida de flamenca. “Nunca dejes de disfrutar con lo tuyo. Orgullo máximo verte encima del escenario”, ha escrito para reivindicar la verdadera pasión de Lola García: el baile.

Kiko Rivera y Lola García, junto a unos amigos, en un almuerzo el día de Reyes. / INSTAGRAM

Con estas muestras de cariño y apoyo mutuo, la pareja evidencia la complicidad existente entre ambos en una incipiente relación sentimental que avanza a pasos agigantados. El hermano de Isa Pantoja encara una nueva etapa vital feliz e ilusionado con Lola García, tras dejar atrás su matrimonio de nueve años con Irene Rosales, la madre de sus hijas Ana y Carlota.