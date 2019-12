El príncipe Andrés, el gran ausente en la fiesta de compromiso de su hija

Tras la polémica de Andrés de York en el caso Epstein, se llegó a pensar que su hija Beatriz cancelaría su fiesta de compromiso con Edoardo Mapelli, con el que se prevé que se case la próxima primavera, pero la princesa ha preferido dejar la fecha establecida y todo tal cual estaba planificado. Eso sí, el príncipe Andrés fue el gran ausente a un evento al que asistió la madre de la futura novia, Sarah Ferguson, Pippa y James Middleton e incluso rostros conocidos del mundo del espectáculo como el cantante James Blunt, la esposa de Robbie Williams, Ayda Field, y el actor Robert de Niro, entre otros. La única representante de la familia Windsor fue Lady Gabriella. Los duques de Cambridge no fueron captados por los paparazzi, de forma que no se sabe con certeza si estuvieron presentes o no. Enrique y Meghan, por su parte, se encuentran en Estados Unidos.

El encuentro tuvo lugar en el Chiltern Firehouse, un lujoso hotel que frecuentan celebridades de la talla de Rita Ora, Kelly Osbourne, Kiera Chaplin –nieta de Charles Chaplin–, y el ex miembro de One Direction, Liam Payne. El establecimiento está construido sobre un viejo parque de bomberos del siglo XIX en Londres. Una vez terminó el tradicional almuerzo en el Palacio de Buckingham con el que Isabel II da por inaugurada la Navidad, Beatriz de York, familiares y amigos se trasladaron hasta este exclusivo local ubicado en el barrio de MaryLebone.

Beatriz y Edo fueron los primeros en llegar, vestidos de forma elegante (ella, de negro) aunque también informal. Poco después apareció la madre de la futura novia, Sarah Ferguson, quien llevaba camisa y minifalda también negras, y completaba su look con botas militares. Pippa Middleton acudió con su esposo, James Matthews, sin corbata al igual que el resto de caballeros. Dentro del hotel se encontraron con James Middleton y su prometida, Alizee Thevenet, quien llevaba pantalón de jacquard y deportivas blancas.

Aunque no se vio al príncipe Andrés, su ausencia era casi segura ya que la semana pasada incluso se especuló con la posibilidad de cancelarse esta fiesta debido a la retirada de la vida pública del duque de York a consecuencia de la entrevista en la que volvió a relacionarsele con los presuntos abusos sexuales a menores cometidos por Epstein. En todo caso, la sorpresa de la noche fue Robert de Niro, quien llegó tapándose la cara y con cara de mal humor ante los fotógrafos.