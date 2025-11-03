La princesa Leonor, 20 años, y su peculiar DNI por ser miembro de la familia del Rey

La Princesa de Asturias ha celebrado en el ámbito familiar, junto a sus padres y su hermana Sofía, que está estudiando en Lisboa, su 20º cumpleaños. Una cifra señalada de la heredera de la Corona que desde su mayoría de edad ha aumentado su presencia en actos oficiales y se desenvuelve en ellos con ejemplaridad, teniendo a sus padres de modelo.

La princesa Leonor nació el 31 de octubre de 2005 en la clínica Ruber Internacional de Madrid y su vida ha transcurrido bajo el escrutinio público mostrando en todo momento un comportamiento acorde a su edad y una imagen institucional excelente. Ahora se encuentra en su tercer curso de formación castrense, en la Academia Geneal del Aire de San Javier, Murcia, tras pasar por el Ejército de Tierra, en la Academia de Zaragoza, y la Armada, en Marín, Pontevedra. Su última aprición ha sido en Oviedo en los premios Princesa de Asturias donde en su discurso, con un toque de humor dirigido a sus padres ("soy hija de un boomer y de una millennial), ha sellado un compromiso mayor con sus futuras responsabilidades.

La princesa Leonor, en un acto oficial reciente. / EP

En la prensa internacional la imagen de la heredera española es alabada por su naturalidad y saber estar, una de las futuras reinas europeas que son emblema de nuevos tiempos. De entre las principales casas europeas, por cierto, solo la del Reino Unido, con el príncipe Guillermo y su hijo mayor, Jorge, estaría presidida por un hombre de cara a la segunda mitad de este siglo.

Entre las curiosidades de la Princesa de Asturias se encuentra su número del DNI, documento que para la familia del Rey tiene unas cifras de honor asignadas desde que se instaurara este documento en los años 40. Franco tuvo el número 1 cuando se puso en marcha esta identificación y sus familiares allegados ocuparon hasta el 9.

El número 10 fue para el entonces príncipe don Juan Carlos, que se convertiría durante la dictadura en Príncipe de España junto a su esposa, doña Sofía, que tiene el número 11. Sus hijos, las infantas Elena, Cristina y Felipe recibieron los DNI números 12, 14 y 15, eludiendo el 13 por el tradicional mal fario. La princesa Leonor recibió en 2005 el número 16 en su DNI y su hermana Sofía, el 17.