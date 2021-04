El príncipe Andrés, retado por un periodista

El príncipe Andrés es uno de los mayores quebraderos de cabeza para Isabel II desde que se destapara su supuesta vinculación con el pedófilo Jeffrey Epstein. Ahora, y tras abandonar sus deberes reales a finales de 2019, le han ofrecido siete millones de dólares (casi seis millones de euros) en Estados Unidos para someterse a la prueba del polígrafo.

Tal y como cuenta la web Page Six, el periodista de investigación Ian Halperin está tanteando al hermano del príncipe Carlos "para que se sincere y se someta a una prueba de polígrafo con un examinador líder en el mundo". "Le estoy dando a Andrés la oportunidad de finalmente limpiar su nombre", añade.

Halperin forma "parte de un grupo de inversión global para detener el tráfico sexual de niños" y también escribió el libro Sex, Lies and Dirty Money By The World’s Powerful Elite (Sexo, mentiras y dinero sucio en el poderoso mundo de la élite), en el que calificó al hijo de la reina Isabel de "adicto al sexo".

"Guillermo es visto como material real, al igual que Carlos, mientras que él (el príncipe Andrés) y Enrique eran los chicos malos... Esto lo llevó a su estilo de vida de playboy. No estaba recibiendo atención; le hizo sentir especial tener a estas hermosas mujeres en su cama", escribió en la mencionada publicación. En dicho libro, el periodista también dictó sentencia contra el hijo de la soberana británica, aunque no proporcionó evidencias de que mantuviera relaciones íntimas con mujeres menores edad: "No hay duda de que Epstein le proporcionó niñas a Andrés, y esa fue la razón por la que eran amigos", sostiene Halperin.

El nombre del duque de York está en entredicho desde por su presunta vinculación con el caso del pedófilo Jeffrey Epstein, que reclutaba a mujeres jóvenes y menores de edad para obligarlas a mantener relaciones sexuales con él y con sus poderosos amigos.

El duque renunció a sus cargos dentro de la realeza en noviembre de 2019, alentado tanto por la reina Isabel como su hermano, el príncipe Carlos, en un amago de calmar las aguas. Su renuncia llegó después de que concediera una polémica entrevista a la BBC, en la que lejos de limpiar su imagen la empañó todavía más.

A fines de 2019, el ex marido de Sarah Ferguson emitió un comunicado en el que se mostraba dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidenses para esclarecer la investigación de Epstein, que fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda. Los agentes del FBI y los fiscales federales en Nueva York contactaron con su equipo legal para entrevistarlo, aunque supuestamente no hubo respuesta por parte del duque.

El duque de York reapareció en el funeral de su padre el sábado pasado tras año y medio de obligado retiro. La muerte del duque de Edimburgo lo trajo de vuelta a la escena pública; incluso realizó unas manifestaciones a la cadena pública BBC en las que habló del "gran vacío" que la muerte de su esposo había provocado en Isabel II. "Estaba tan tranquilo, era alguien a quien podía acudir y siempre escuchaba", recordó de él Andrés de York.