Habla la supuesta víctima del príncipe Andrés

Virginia Giuffre, la supuesta víctima de abuso sexual por parte del príncipe Andrés de Inglaterra, ha concedido su primera entrevista en televisión, en la que ha asegurado que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el hijo de Isabel II cuando era menor de edad; además, ha pedido al público británico que "no acepten sin más que no pasó nada".

En el programa emitido por la BBC, la estadounidense se ha mostrado emocionada a la vez que segura de las acusaciones que emitía contra el hermano del príncipe Carlos y contra Jeffrey Epstein.

Giuffre contó que fue llevada a Londres desde Estados Unidos cuando sólo tenía 17 años. En ese momento, Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, la llevaron al club nocturno Tramp, en la capital británica, donde se iba a encontrar con el duque de York. "Ya en el coche, Ghislaine me dijo que tenía que hacer con Andrés lo mismo que había hecho con Jeffrey, y eso me puso enferma”, relató. Ya en club se percató de que el príncipe era "el bailarín más espantoso que jamás había visto" y le pareció "horrible", ya que "no paraba de sudar encima de sí. Su sudor se esparcía por todos lados como si fuera lluvia. Me daba asco, pero sabía que tenía que hacerle estar contento, porque era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí".

Virginia explica en esta charla que el encuentro con el hijo de Isabel II, que tuvo lugar en una habitación de la casa de Maxwell en el barrio de Belgravia, "no duró mucho" y fue "desagradable". Especificó que "él no se portó mal ni nada, pero se levantó, dijo gracias y se fue".

Guiffre también se pronunció sobre la famosa foto en la que se puede ver al príncipe Andrés agarrándola de la cintura: "Creo que la gente se está cansando de excusas ridículas. Es una foto real". Con estas contundentes palabras, quiere responder a las voces críticas que sostienen que podría tratarse de un montaje. Como el príncipe Andrés, quien dudó de su veracidad: "Es muy difícil poder probarlo, pero no recuerdo que se haya tomado esta foto. Ese soy yo, pero si esa es mi mano... simplemente no recuerdo haber tomado la fotografía", reconoció en su entrevista con la BBC, de la que salió más bien escaldado.

La entrevista de Virginia Guiffre ha supuesto un nuevo escándalo en la familia real británica, esta vez difícil de remontar.