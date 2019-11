El príncipe Andrés, cada vez más solo y acorralado

"No lo recuerdo, he repasado, repasado y repasado, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no, nada..." Estas fueron las palabras del príncipe Andrés, segundo hijo de Isabel II de Inglaterra, en la entrevista emitida en la BBC el sábado por la noche, cuando fue preguntado acerca de si conocía a la mujer que le acusa de haber abusado de ella hace 18 años, cuando era menor de edad. Cada vez con menos apoyos de la familia real inglesa y menos credibilidad de la opinión pública, los medios han publicado nuevos vídeos en los que se ve al duque de York de fiesta y en actitudes poco decorosas con varias mujeres.

El hijo de la reina Isabel negó haber mantenido relaciones sexuales con Virginia Giuffre, una mujer estadounidense con domicilio en Australia que le acusa de haberse acostado con ella tres veces cuando fue una especie de esclava sexual del magnate Jeffrey Epstein, que se suicidó en agosto tras su detención por múltiples cargos de tráfico sexual de menores. El diario The Sun ha calificado la entrevista como "un accidente de tráfico". El Mail on Sunday ha citado la impresión que le habían causado las palabras de Andrés a un célebre periodista de sensaciones, Piers Morgan: "Un montón de bull (de mierda o de mentiras)". The Times y The Observer explican que Andrés se defendió de las acusaciones con "la coartada de la pizza", pues no recuerda a su denunciante pero sí que fue a la localidad de Woking a llevar a su hija Beatriz a un encuentro con amigas en una pizzería. En resumen, "un desastre de relaciones públicas" según la mayoría.

El gesto que Isabel II tuvo en agosto con su hijo Andrés, al elegirle como acompañante a una misa en Balmoral al día siguiente del suicidio de Epstein, demostró el apoyo que Buckingham había decidido brindarle al duque de York en medio de su supuesta implicación en el caso. Por eso parece tan significativo que el domingo, horas después de la entrevista en la BBC, ese gesto no se repitiera en Windsor, donde madre e hijo volvieron a asistir a misa, pero esta vez por separado.

Al príncipe Carlos, de gira actualmente en Nueva Zelanda, se le ha pedido "con urgencia" que prive a su hermano de su condición de miembro oficial de la casa real británica cuando sea rey. Y es que, al parecer, la decisión de acceder a la entrevista la tomó por su cuenta, sin contar con la reina ni con el heredero al trono.