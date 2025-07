Raphael: vuelta a los escenarios tras el descanso del guerrero

Raphael ha reaparecido en el escenario de Starlite Occident después de sufrir un linfoma cerebral por el que tuvo que ser ingresado de urgencia y que le ha dejado unos meses en el dique seco. El artista de Linares, leyenda viva de la música española, ha sido entrevistado en su domicilio por Carlos Franganillo para Informativos Telecinco. En la entrevista ha repasado su larga trayectoria musical y su reciente problema de salud.

“Creo que en cada época de mi vida he ido haciendo lo mejor que he sabido hacer. También yo soy una persona que todo lo aprendo yo, que yo no tengo un maestro por ahí que me vaya enseñando”, ha comenzado diciendo.

El cantante ha recordado el linforma cerebral que padeció hace seis meses, un contratiempo de salud que tan solo le ha alejado de los escenarios de forma temporal. “Afortunadamente me sacaron delante de una manera rápida. Me acuerdo que cuando vinieron a explicarme lo que me ocurría yo ya estaba puesto en la carretera. Le dije a los médicos ‘lo que vaya a hacer, hágalo ya’”, ha declarado.

Este bache no ha tenido nada que ver con el trasplante de hígado al que tuvo que someterse en 2003. “El linfoma ha sido mucho más engañoso porque no llegué a perder el juicio. Yo seguía enterándome de lo que pasaba, pero no entendía. No les podía ayudar y eso me dejaba con la mosca detrás de la oreja”, ha comentado.

El intérprete de Mi gran noche ha rememorado una anécdota durante su proceso de recuperación del linfoma cerebral. “Al final del primer mes, uno de los médicos que estaba me preguntó si ensayaba mucho. Le dije que no, que soy más del último momento. Me dijo: ‘pues vete ensayando’, diciendo que ya me quedaba poco. Esta vez no he llorado ni una sola vez porque lo vi tan claro en las palabras de los médicos”, ha relatado.

El artista también ha tenido unas palabras de amor y cariño para su familia. “Es muy importante para mí. Es bueno que haya conseguido tener una familia en la que yo me vuelco siempre que puedo”, ha añadido. Raphael no piensa en una hipotética retirada de los escenarios. “Yo soy carne de escena y yo moriré en el escenario. Es la forma que tengo de ser feliz”, ha finalizado.