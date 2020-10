El 'Rastrillo Nuevo Futuro' será este año virtual

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha provocado que también el emblemático Rastrillo Nuevo Futuro, la cita solidaria auspiciada por la desaparecida infanta Pilar de Borbón, tenga que reinventarse este año. Con este propósito su hija, Simoneta Gómez-Acebo, ha anunciado que la próxima edición del rastrillo será on line a través de la web de compraventa de ropa y complementos de segunda mano Best for Less.

Prendas y accesorios de la propia infanta Pilar, y también de Ágatha Ruiz de la Prada, Georgina Rodríguez, Margarita Vargas, Andrea Pascual, Laura Ponte, Mariola Orellana, Carolina Adriana Herrera y Alejandra Rojas, entre otras personalidades del mundo de la moda, cultura y sociedad, saldrán a la venta del 26 de noviembre al 9 de diciembre para recaudar fondos que irán destinados a Nuevo Futuro, ONG que ayuda al mantenimiento de los 96 hogares de acogida que tiene en España.

A través de la web www.bestforless.es, que apoya el consumo de moda de forma sostenible, podrá adquirirse a lo largo de 15 días ropa, complementos y alguna que otra sorpresa de un extenso listado de personajes famosos que participan en esta iniciativa.

Simoneta Gómez-Acebo, miembro del comité de Nuevo Futuro y organizadora del próximo certamen, da continuidad de esta manera al gran proyecto solidario en el que tanto trabajó su madre, la infanta Pilar. La tía del Rey Felipe VI nunca faltó a este evento, al que dio visibilidad dentro y fuera de España. Con ello dio un espaldarazo definitivo a la asociación Nueva Futuro, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1968, para la protección de la infancia y la adolescencia.

Simoneta aseguró este miércoles en la presentación de esta edición que "los niños de los hogares de acogida siguen necesitando el apoyo de toda la sociedad, ya que se trata de menores en los que el impacto del confinamiento es aún mayor", ha señalado. "En su día mi madre y un grupo de mujeres comprometidas fueron pioneras organizando una venta de segunda mano en un garaje y ahora, años después, nos toca dar el salto al formato digital con Best For Less, una plataforma que ofrece todas las garantías de comercio sostenible y seguro".