Ruptura definitiva de una de las parejas de moda: Alejandro Sanz y Candela Márquez

Alejandro Sanz y Candela Márquez han separado sus caminos después de un año de una intensa relación. Según ha avanzado la revista ¡Hola!, la ruptura no se debe a terceras personas sino a sus diferentes caracteres. “Están locos el uno por el otro, pero son dos caracteres muy pasionales”, indica la revista con información del entorno del artista y la actriz.

Aunque desde hace semanas se venía apuntando la posibilidad de una posible ruptura no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado el final de su historia de amor. “En este momento se han dicho adiós”, ha confirmado la revista ¡Hola!, que no descarta una reconciliación en el futuro.

Desde la primera aparición pública de la pareja el 4 de octubre de 2024, con motivo de la fiesta de cumpleaños de Paco León, la pareja ha sufrido varios altibajos en una relación que ha tenido picos de amor muy altos y alguna que otra crisis.

Tras conocerse la ruptura, Candela Márquez se ha desplazado hasta Valencia para disfrutar de la Navidad junto a su familia. La actriz ha compartido una reflexión con sus seguidores en Instagram en la que ha puesto en valor el papel de la familia en estas fechas tan señaladas. “Estoy emocionadísima con la Navidad al pensar que, después de tantísimos años, voy a pasarla con mi familia. No nos tenemos que olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas… Porque la familia siempre va a estar ahí”, ha contado.

En el directo de Instagram, la actriz ha compartido detalles de su estado actual tras su ruptura sentimental con Alejandro Sanz. “La verdad es que estoy muy feliz, pasando por un momento maravilloso de reencontrar a Candela, esa mujer risueña, divertida, sinvergüenza… nunca mejor dicho. En la vida es muy importante tener amigos de verdad, leales y reales. Un día voy a escribir este capítulo de mi vida”, ha añadido.