La selección nacional de chefs: Los 16 restaurantes con 3 estrellas Michelin, dónde están y sus precios

La gastronomía española sigue en ascenso y la alta cocina es referencia mundial. Un total de 16 restaurantes españoles, todos ellos con chefs conocidos e influyentes, atesoran y conservan las tres estrellas Michelin en la Guía 2025. Máxima distinción que se reparte por el mapa, con los dos lugares con más ventaja desde tiempo atrás, País Vasco y Cataluña, como puntos principales, con cuatro distinciones de la tripleta y cinco respectivamente. Andalucía tiene dos restaurantes con tres estrellas, el portuense Aponiente y el cordobés Noor, Ángel León (con dos estrellas más en Chiclana con Alevante) y Paco Morales.

Es la selección española de grandes chefs. Y estos son los nombres por orden alfabético:

ABaC - Barcelona (Cataluña)

Akelarre - San Sebastián (Gipuzkoa, País Vasco)

Aponiente - El Puerto de Santa María (Cádiz, Andalucía)

Arzak - San Sebastián (Guipúzcoa, País Vasco)

Atrio - Plasencia (Cáceres, Extremadura)

Azurmendi - Larrabetzu (Vizcaya, País Vasco)

Casa Marcial - Arriondas (Asturias)

Cenador de Amós - Villaverde de Pontones (Cantabria)

Cocina Hermanos Torres - Barcelona (Cataluña)

Disfrutar - Barcelona (Cataluña)

DiverXO - Madrid (Comunidad de Madrid)

El Celler de Can Roca - Gerona (Cataluña)

Lasarte - Barcelona (Cataluña)

Martín Berasategui - Lasarte-Oria (Guipúzcoa, País Vasco)

Noor - Córdoba (Andalucía)

Quique Dacosta - Denia (Alicante, Comunidad Valenciana)

ABaC (Barcelona)

Dirigido por el televisivo chef Jordi Cruz, obtuvo su primera estrella a los 24 años en 2006, convirtiéndose en uno de los más jóvenes del mundo, ABaC fusiona tradición catalana con técnicas vanguardistas en un espacio minimalista del hotel ABaC. Su trayectoria destaca por la evolución desde dos estrellas en 2017 hasta las tres actuales, con énfasis en platos que exploran texturas y sabores inesperados. El menú degustación de 19 platos cuesta 295 euros por persona, con maridaje opcional por 435 euros.

Akelarre (San Sebastián)

El veterano Pedro Subijana, padre de la Nueva Cocina Vasca junto a Juan Mari Arzak, lidera este bastión inaugurado en 1970 en el monte Igueldo, con vistas al Cantábrico que inspiran su filosofía marina y territorial. Las tres estrellas desde 2007 coronan una carrera de más de 50 años, marcada por innovaciones y renovación con doble relevo para el chef. Los menús Aranori y Bekarki, de 10 pases cada uno, se sitúan en 350 euros, sin maridaje.

Ángel León mostrando su último descubrimiento, un cereal marino. / Román Ríos

Aponiente (El Puerto de Santa María)

Ángel León, el Chef del Mar, dispone en El Puerto de un antiguo molino de mareas convertido un laboratorio culinario desde 2017, cuando alcanzó las tres estrellas, El renovador chef gaditano, en colaboración con la universidad de Cádiz recupera y descubre ingredientes marinos sostenibles y pone en valor el pescado de descarte. Su trayectoria incluye también la Estrella Verde Michelin desde 2021 por su compromiso ecológico.El menú principal es de 310 euros, con maridajes de originales vinos de El Puerto entre 150 y 300 euros.

Arzak (San Sebastián)

Elena Arzak, es la actual responsable, con la cuarta generación al frente de este restaurante donostiarra. En1989 fue el año en que su padre, Juan Mari, que se encuentra delicado de salud, obtuvo las tres estrellas. El local originario se abrió en 1897 y a la cocina tradicional vasca se le ha ido uniendo innovaciones y descubrimientos de productos excelentes de la zona. El legado incluye más de 50 años de distinción ininterrumpida, fusionando tradición y vanguardia. El menú degustación sin bebidas cuesta 290 euros, la opción con vinos 465 euros

Atrio (Plasencia, Cáceres)

Toño Pérez elevó a su esmerado restaurante a tres estrellas en 2023 tras debutar con una en 1994. Está ubicado en un palacio del siglo XV y celebra el fondo de armario de la gastronomía extremeña con inspiración renovadora y una bodega legendaria con 2.500 referencias que se vio envuelta en el suceso reciente de un robo. Toño ha posicionando a Extremadura en el mapa gastronómico e inició su andadura en1986, con énfasis en productos poco conocidos. El menú de 23 pases cuesta 255 euros.

Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya)

Este es el restaurante del mediático Eneko Atxa, con cinco estrellas Michelin en total. Abrió Azurmendi en 2005 en una finca biodinámica, logrando tres estrellas por su enfoque sensorial y sostenible, incluyendo la Estrella Verde desde 2015 por prácticas ecológicas como el uso de energías renovables. Con sus huertos propios, propugna una cocina viva. Más próxima, imposible. El menú de temporada cuesta 315 euros, con maridajes de 300 a 1.000 euros.

Casa Marcial (Arriondas, Asturias)

Nacho Manzano, respaldado por su familia y una trayectoria en un lugar que ha puesto este local en el mapa, consiguió la tercera estrella en 2024. El local abrió en 1982, resaltando las raíces y productos de montaña, con reinvención de platos. Su enfoque gira en torno a los grandes tesoros asutarianos, y los menús rondan entre los 130 y 220 euros, con maridajes que van de 60 a 119 euros.

Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria)

Jesús Sánchez, otro carismático chef, celebra 30 temporadas en este palacio del siglo XVIII y también alcanzó las tres estrellas recientemente, celebrado por su puesta en valor de una cocina cántabra contemporánea, que rescata recetas olvidadas junto a técnicas modernas, con versiones como su cocido lebaniego. La primera estrella la consiguió en 2003 y la Estrella Verde por sostenibilidad, El menú de 21 pases cuesta 285 euros.

Cocina Hermanos Torres (Barcelona)

Otros chefs de recetas en televisión Sergio y Javier Torres, gemelos, transformaron un antiguo taller de neumáticos en este espacio en la zona alta barcelonesa , logrando las tres estrellas en 2023 con sus menús que unen la cocina familiar y la memoria personal, entre Catalauña y sus ancestros andaluces, con la innovación. Su experimentación es destacada, con grandes productos de la zona. El menú es de 310 euros, con maridaje de 195 euros

Disfrutar (Barcelona)

Ha sido destacado continuamente por 50 Best en su actual etapa con el triunvirato formado por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas,. Fue declarado mejor restaurante del mundo en 2024 por The World's 50 Best, alcanzando tres estrellas con técnicas moleculares mediterránea. Su historia comienza en 2014 como una secuela de Ferrán Adriá, revolucionando la llamada "alta diversión" gastronómica. Sus menús cuestan 295 euros, con maridaje de 165 euros.

DiverXO (Madrid)

Dabiz Muñoz recuperó un tres estrellas para Madrid, con compañeros como Mario Sandoval que está cerca de seguir en ese empeño. El mejor chef del mundo según los 50 Best en dos ocasiones consiguió la tercera estrella en 2014 y tiene otra para su más informal RabioXO. Ha innovado desde la street food internacional, especialmente la oriental, con la alta cocina y grandes productos españoles. El menú principal es de 450 euros, el más caro entre los restaurantes españoles, lo que originó debate, con maridajes de 300 a 900 euros.

El Celler de Can Roca (Gerona)

Los hermanos Joan (cocina), Jordi (postres) y Josep (sumiller) Roca mantienen tres estrellas desde 2009 en este restaurante familiar abierto en 1986, continuación de otras direcciones de la familia. Mejor restaurante del mundo en distintas ocasiones (dando paso a otros en el honor, siempre en la élite), su menú "festival" es un derroche de depurada elaboración y renovaciones. Enfatizan en la emoción y la inspiración poética a través de huertos de proximidad. El Menú Festival cuesta 315 euros, con maridaje de 155 euros.

Lasarte (Barcelona)

El chef Paolo Casagrande dirige este proyecto promovido por Martín Berasategui desde el Hotel Monument, con tres estrellas desde 2017, inspirado en ciclos naturales con platos que han marcado estilo como el "jardín comestible". Berasategui, con 12 estrellas en total, aporta su visión de 40 años de excelencia . El menú de 11 pases es de 345 € (225 euros en almuerzo, con 8 pases), más precio del maridaje según elección del comensal.

Martín Berasategui (Lasarte-Oria)

Este es el restaurante originario de Berasategui. Emblema desde 1990, cuando entró por pirmera vez en la guía y con tres desde el año 2001. Es una celebración de la excelencia vasca, con atención cercana al cliente, con la personalidad del chef. El menú es de 395 euros, con maridajes de 210 a 650 euros.

Paco Morales, de Noor Restaurant, tras recibir su tercera estrella Michelin / EFE

Noor (Córdoba)

Paco Morales obtuvo la tercera estrella en 2024 con su reclamación de la cocina andalusí y la renovación de las recetas tradicionales, con productos de la zona. Un lugar mágico en la capital cordobesa y encabezando la innovación en una población con mucho potencial. Los menús van de 170 a 285 euros, con maridaje con vinos andaluces.

Quique Dacosta (Denia)

El chef de nacimiento extremeño Quique Dacosta luce sus tres estrellas desde 2012. Explora la huerta alicante y su costa, especialmente, con innovación en texturas y presentaciones, con inspiración lírica. Es embajador de todo lo que es cocina y ldieta mediterránea. El menú cuesta 305 euros, con maridajes que va de 150 a 200 euros.