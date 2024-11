Tras semanas de polémicas, Isa Pantoja anuncia su embarazo

La revista Lecturas anuncia en su portada esta semana que Isa Pantoja está embarazada de Asraf Beno, su primer hijo en su matrimonio. Una criatura que llega mientras la influencer ha copado noticias sobre su dramática entrevista en De viernes donde lamentaba el trato recibido en su niñez por su familia. Adoptada en Perú, Isa reprocha al cabo de los años que Pantoja no se preocupó de ella como es debido, con continuas ausencias, mientras sufría la frialdad de su tío Agustín.

Isa contó los momentos más tristes de su infancia, lo que ha generado tanto críticas como apoyos. Precisamente es su marido Asraf el que se ha convertido en el respaldo que necesitaba y que ahora se confirma en su primer hijo en común.

La residente en El Puerto también ha criticado en estas semanas que con su delicada operación de apendicitis, que fue tratada cuando ya se encontraba muy mal, no recibió la llamada de su madre ni en esas circunstancias tan adversas, ni tampoco tuvo ninguna comunicación de su hermano Kiko. Un silencio que le sumió en su dolor donde su marido ha sido la figura que necesitaba en tan difíciles momentos.

El recorte de una foto infantil de Isa Pantoja y su madre, en la promo de 'De viernes'

Alberto, que tiene once años, es el primer hijo de Isal, nacido de su relación con Alberto Isla. Ahora tendrá un hermanito que nacerá en primavera. La madre ha subrayadao que "este bebé me ha salvado la vida" y que está embarazada de dos meses aunque no sabía que estaba en estado durante todo ese tiempo, ha reconocido.

Asraf Beno se ha convertido En la persona fundamental y principal, junto a sus hijos, para Isa Pantoja. Se conocieron en GH VIP en 2018 y tras encontrar críticas en su familia ha prevalecido el amor. La pareja se casó el 13 de octubre del paso año, en la Hacienda de Al-Baraka de Alcalá de Guadaíra y sin la presencia ni de su madre ni de su hermano, de quienes ha reprochado tanto en sus últimas entrevistas.