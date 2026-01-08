Tercera oportunidad para Lara Álvarez y Perico Durán: ¿será la definitiva?

Sorpresa mayúscula con Lara Álvarez. La presentadora asturiana se ha convertido en una de las protagonistas de la portada de la revista Diez Minutos por un asunto que atañe directamente a su vida personal. Lara Álvarez vuelve a estar ilusionada y la sorpresa ha llegado al conocerse la identidad de la persona que le ha robado el corazón. Se trata de Perico Durán, que aparece de nuevo en la vida de la presentadora por tercera vez.

La revista Diez Minutos asegura que la periodista ha dado una nueva oportunidad a Perico Durán, después de que ambos rompieran su vínculo sentimental hace unos meses. Según la citada revista, la presentadora y el piloto de aviones afrontan el tercer capítulo de su historia de amor. Ambos fueron pillados el pasado 23 de diciembre mientras cenaban juntos en un restaurante de Madrid. Este encuentro puede ser el punto de partida de una nueva oportunidad para Lara y Perico, ¿a la tercera será la vencida?.

Diez Minutos ha contactado con la presentadora, pero ella ha preferido no hacer declaraciones, algo que no sorprende porque Lara siempre ha sido muy reservada con sus asuntos personales. Al parecer, la que fuera presentadora de Mediaset dijo una frase que podría confirmar la reconciliación de la pareja: “¡Dios dirá!”.

Tanto Lara como Perico apuestan ahora más que nunca por la cautela y la discreción y ya el tiempo se encargará de poner las cosas en su sitio. La presentadora ha optado por ir despacio y no adelantar acontecimientos hasta que todo esté bien atado. Por ello, no se esperan declaraciones de amor en público ni referencias a su estado sentimental en las próximas semanas. Lara siempre ha preferido hablar de sus proyectos televisivos antes que de su vida privada. Y así seguirá siendo.

La historia de amor de Lara y Perico se remonta a 2011 cuando ambos se conocieron en una discoteca madrileña. De esa primera oportunidad pasamos a 2024, el año de su reencuentro. La asturiana y el creador de contenido iniciaron una nueva relación sentimental que finalizaba en mayo del pasado año. En aquel momento, la presentadora aseguraba que “con quererse no basta”. Ahora, vuelven a escribir juntos su historia de amor con prudencia y cautela por los fracasos anteriores, pero demostrando que donde hubo fuego aún quedan cenizas.