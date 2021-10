Tom Cruise: el antes y el ahora. ¿Cómo será después?

¿Está más gordo o se ha puesto botox... otra vez? Esta es la pregunta que se están haciendo los internautas tras ver a Tom Cruise el último fin de semana en un partido de béisbol con su hijo Connor en San Francisco.

Con una gran sonrisa, pero el rostro hinchado, las redes sociales han estallado en comentarios como que en realidad ése era un doble del actor, o apuntaban a un retoque estético mal hecho. Algunos especularon con que la edad ya le está pasando factura -está a punto de cumplir 60, aunque siempre ha presumido de tener rostro aniñado-, mientras que otros señalan que ha ganado unos cuantos (muchos) kilos. Por último, un importante grupo de internautas aseguran que tiene que haberse sometido a algún tipo de retoque estético y que el resultado, o bien no es aún definitivo, o no ha sido el esperado.

No es la primera vez que la imagen del intérprete es cuestionada. Hace ya algunos años, en un acto en Londres, su cara fue objeto de críticas por un cambio físico notable que él mismo nunca llegó a confirmar. Los primeros rumores sobre los presuntos retoques de Tom Cruise se produjeron en el año 2001 y, aunque él lo negó de manera categórica, su compañero de profesión Cuba Gooding Jr. dijo que se había hecho "algo", aunque no supo precisar qué era exactamente, pero que no le cabía duda ya que una vez le había visitado en su casa por sorpresa y lo encontró con varios puntos en la cara. Unos rumores que se acrecentaron en 2016 cuando asistió a la ceremonia de entrega de los Premios BAFTA con una expresión irreconocible. No obstante, en una entrevista en la revista Playboy, el actor declaró que nunca había pasado por el quirófano y que no tenía intención alguna de hacerlo.

No sería el primero, ni el último. Val Kilmer, Sylvester Stallones y John Travolta también han acusado en su aspecto los estragos de un exceso de botox, o de cirugías no demasiados acertadas. El último 'sospechoso' de haber pasado por quirófano ha sido Ricky Martin, aunque él lo ha negado. El paso del tiempo es el que es, pero en Hollywood intentan por todos los medios quedarse anclados en el pasado.