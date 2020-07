Los toreros son hombres acostumbrados a vivir al límite. Su día a día es un juego entre la vida y la muerte y eso lo trasladan a la vida real. Por eso, aunque por un lado buscan la tranquilidad –porque también la necesitan–, la vida matrimonial les aburre y, de forma frecuente, se lanzan en busca de amores de última hora para seguir sintiendo el vértigo. La separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas tras 24 años de relación –y la aparición de la almeriense Ana Soria en escena–, ha traído a la actualidad el debate sobre si el mundo del toro está reñido con una unión duradera. Y es que son muchos los matrimonios fracasados de conocidos y grandes toreros que han llenado la crónica social española en todos los tiempos. Desde Pastora Imperio y El Gallo o Carmen Ruiz Moragas y Rodolfo Gaona, a principios del siglo XX, hasta Curro Romero y Concha Márquez-Piquer o Francisco Rivera Paquirri y Carmina Ordóñez en los años de la Transición. En la última década han sido muchos los diestros de renombre, unidos a mujeres mediáticas y famosas, que han puesto fin a sus matrimonios de una forma sonora y sorprendente.

Aunque ahora muchos se sorprendan con el inminente divorcio de Ponce y Paloma Cuevas, en el verano de 2017 otro divorcio sonado fue el de Miguel Báez Litri y Carolina Adriana Herrera, hija de la diseñadora Carolina Herrera y quien tomó su relevo al frente de la firma.

Se habían casado en junio de 2004 y tienen tres hijos: Olimpia de la Concepción, de 15 años; Miguel, de 14; y Atalanta, de 12. Aunque nunca se confirmó, en aquel momento también se habló de posibles relaciones extramatrimoniales del diestro, un hombre que ya había conquistado a otras famosas de ilustre apellido mucho antes que a la venezolana, como a Chabeli Iglesias o Eugenia Martínez de Irujo, otra ex mujer de torero.

La boda de Francisco Rivera Ordóñez con la única hija de la duquesa de Alba el 23 de octubre de 1998 en Sevilla supuso el enlace entre la aristocracia y el toreo. En marzo de 2002 anunciaron su separación tras tener a una hija, Cayetana (Tana). Hasta que conoció a su actual esposa, Lourdes Montes, Fran salió con Carla Goyanes en 2004. Luego estuvo con Blanca Martínez de Irujo, prima hermana de su ex esposa; más tarde llegó Elisabeth Reyes, ex Miss España y ex de Sergio Ramos; y la bailaora Cecilia Gómez, entre muchas otras.

La de Juan Antonio Ruiz Espartaco y Patricia Rato fue una historia de amor que emocionó en su día. Un chico sin estudios ni pedigree logró cautivar, a pesar de los prejuicios sociales, a una niña bien descendiente de familias de poder y linaje empresarial y sobrina del ex vicepresidente del Gobierno. Tuvieron tres hijos también y en 2010 su ruptura sorprendió a todos, llegándose a hablar de infidelidades por parte de ambos. Finalmente, se supo que el torero de Espartinas había iniciado una relación con Macarena Bazán, funcionaria de la Junta de Andalucía.

También hay excepciones. Arancha del Sol y Finito de Córdoba celebrarán dos décadas de matrimonio el año próximo y siguen tan enamorados como siempre. Estrella Morente y Javier Conde acaban de llegar a los 20 años el pasado marzo y en el recuerdo siempre quedará el matrimonio de Rocío Jurado y Ortega Cano.