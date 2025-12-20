Tres recetas diferentes con aguacate de cara a la Navidad

La Organización Mundial del Aguacate propone incorporarlo en platos navideños por su versatilidad y contenido en grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales.

Zac Bard, presidente de la organización, recuerda que los aguacates aportan interesantes nutrientes y es un producto eleaborado con sostenibilidad. Esta es una de las recetas navideñas que propone:

Vieiras con crema de aguacate

-Vieiras en salsa de aguacate.

Ingredientes para cuatro raciones: 600 gramos de vieiras limpias, 2 aguacates, 3 limas, 4 rábanos, 12 tomates cherry, media cebolla roja, un chile, AOVE, sal. Cilantro o cebollino picado para decorar

Elaboración: Triturar el aguacate con zumo de lima, aceite y sal hasta obtener una salsa cremosa. Cortar en rodajas finas rábanos, tomates cherry, cebolla roja y jalapeño. Saltear las vieira. Emplatarla con la salsa de aguacate y los vegateles cortados finos.

Solomillo de pavo relleno de aguacate

-Solomillo de pavo relleno de aguacate

Ingredientes para cuatro personas: 4 aguacates, zumo de 2 limones, 4 solomillos de pavo, aceite de oliva virgen extra, 4 cebolletas, trozo de jengibre fresco (al gusto), 2 mangos, 60 gramos de azúcar, 140 ml nata líquida, 2 cucharadita curry molido, sal y pimienta negra.

Elaboración: Abrir en mariposa los solomillos, salpimentar y cubrir con la pulpa de los aguacates machacada con zumo de limón (dejando 1 cm en los bordes). Enrollar, envolver en film y atar los extremos. Cocer al vapor a fuego bajo hasta que estén hechos.

Para la salsa: pochar las cebolletas picadas y jengibre rallado en aceite; añadir mango troceado, curry y azúcar; cubrir con agua y cocer a fuego suave hasta obtener compota; triturar, añadir nata, ajustar sal y cocer 5 minutos más. Servir el solomillo en rodajas con la salsa de mango y curry.

Tronco de Navidad de aguacate y chocolate

Tronco de Navidad de aguacate y chocolate

Para entre 4 y 6 personas. Ingredientes: Para el bizcocho: 6 huevos, 150 g harina de trigo, 150 g azúcar, pizca de sal, ¾ de cucharadita de extracto de vainilla.

Para la crema de relleno: 3 aguacates, 45 g cacao puro en polvo, 150 g azúcar glas, 150 g chocolate negro 85%, 70 ml nata líquida.

Para la cobertura: 375 g chocolate negro 85%, 375 ml nata líquida para montar (35% M.G.).

Elaboración:

Relleno: Fundir 150 g de chocolate; triturar con pulpa de aguacates, cacao, azúcar glas y nata hasta obtener crema homogénea. Enfriar varias horas.

Cobertura: Calentar la nata y verter sobre 375 g de chocolate troceado; remover hasta emulsionar. Enfriar varias horas.

Bizcocho: Batir huevos con azúcar y vainilla hasta blanquear y doblar volumen; incorporar harina tamizada y sal con movimientos envolventes. Extender en bandeja con papel vegetal y hornear 8-10 min a 180 °C (calor arriba/abajo). Cortar bordes, espolvorear harina, enrollar en papel y dejar enfriar ligeramente. Montaje: Desenrollar, rellenar con crema de aguacate y chocolate, volver a enrollar. Cubrir con la ganache, dibujar rayas con tenedor o brocheta para imitar corteza.

Refrigerar hasta servir; decorar al gusto con azúcar glas.