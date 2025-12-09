Más de 1.000 médicos de Jerez están llamados a partir de hoy a cuatro días de huelga

Más de 1.000 médicos de Jerez, tanto del Hospital como de Atención Primaria, están llamados a una nueva huelga. En esta ocasión, el Comité de Huelga del Sindicato Médico Andaluz (SMA) y de la Confederación Española de Sindicatos Médicos informan de que los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre (de martes a viernes) se convocan paros de manera continuada. Esta fecha se enmarca en una temporada de alta afluencia de visitantes en Jerez, al estar en plena época de zambombas, además de ser un momento de picos de alta frecuentación por enfermedades respiratorias. Los servicios mínimos marcados para estas jornadas de paro cuentan con “más cobertura que un día festivo”.

sta decisión responde a la “situación límite” que vive el Sistema Nacional de Salud y a un “actual modelo sanitario que se basa en la explotación laboral de nuestro colectivo”, denuncia el Sindicato Médico Andaluz. “Los únicos argumentos que ofrece el Ministerio de Sanidad para eludir una reforma que dignifique nuestras condiciones laborales y las equipare a las demás categorías profesionales son claramente económicos. Ha negociado su nuevo Estatuto Marco en la mesa del Ámbito, en la que nuestra presencia es prácticamente nula. Nadie en su sano juicio pretendería reformar el marco estatutario sin contar con los médicos, pero eso es lo que ha hecho la ministra Mónica García, que pasó en un día de activista cómplice a política pragmática”, denuncia el sindicato.

“Las propuestas de supuestas mejoras que nos hicieron llegar desde el Ministerio siempre fueron vagas e insuficientes. Nuestro colectivo no puede seguir confiando en promesas etéreas, necesitamos avances materiales ahora, no hipotéticas mejoras a futuro que sabemos nunca van a cumplir. En lugar de mantener abierta la posibilidad de diálogo, ha optado por la venganza. Ante el mantenimiento de la huelga, su último borrador de Estatuto Marco recupera las primeras versiones y elimina todas las pequeñas mejoras introducidas en la negociación con el comité de huelga”, alerta el colectivo.

El Sindicato Médico Andaluz y la Confederación Española de Sindicatos Médicos subrayan que “ni nuestro colectivo ni la población pueden soportar más desprecio ni más mentiras. Nos jugamos el futuro de la profesión médica y de la sanidad pública, y nuestro colectivo tiene claro que no va a parar. Si la ministra Mónica García, no es consciente de lo que están haciendo con los médicos y facultativos y no cambia de actitud, será la única responsable del caos en el que está sumiendo a nuestra sanidad pública”.

La Asociación Médicos Unidos por sus Derechos apoya la movilización y destaca que “el médico es el pilar del sistema y Sanidad insiste, con el nuevo Estatuto Marco, en que no tengamos siquiera el derecho a negociar sus propias condiciones con la Administración. Algo que deriva en el éxodo de médicos a la privada y al extranjero que unido a las jubilaciones del ‘baby boom’ acercan a la sanidad pública al precipicio”.

El colectivo destaca que los motivos que le lleva a la huelga son: “La sobrecarga asistencial insostenible; plantillas insuficientes, precariedad y alta temporalidad; agresiones físicas y verbales crecientes; pérdida de poder adquisitivo acumulada superior al 30% desde 2009; intrusismo y desprofesionalización de la asistencia; y ausencia de diálogo real con las administraciones”.

Médicos Unidos por sus Derechos anima a todos los profesionales de la medicina “a secundar esta huelga. Es un momento crítico que determinará las condiciones laborales de la profesión durante las próximas décadas. Lo único que deseamos es trabajar con dignidad como el resto de trabajadores de este país y dar a los pacientes la atención de calidad que merecen. Por una sanidad pública sostenible y unos médicos respetados”.

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), en la misma línea manifestada por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), muestra su apoyo a las jornadas de huelga convocadas para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en defensa de las condiciones laborales, profesionales y retributivas del colectivo.

Considera que las reivindicaciones planteadas responden a una situación sostenida de “sobrecarga asistencial, deterioro de las condiciones de trabajo y ausencia de avances reales en la mejora del ejercicio profesional, lo que está generando un profundo malestar entre los facultativos”.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos mantiene, además, su reivindicación de un Estatuto propio y exclusivo para la profesión médica, que reconozca sus singularidades y “garantice unas condiciones acordes con la responsabilidad inherente al ejercicio de la Medicina, favoreciendo así una mejora en la atención a los pacientes, que constituye nuestro objetivo último”.

Asimismo, insiste en la necesidad urgente de abrir un proceso de diálogo efectivo y constructivo entre la Administración y los representantes de la profesión médica, que permita avanzar en soluciones estables y adecuadas a las necesidades del colectivo.

El CACM reitera su respaldo a las legítimas demandas de los médicos andaluces y hace un llamamiento a la unidad y participación responsable del colectivo en este contexto, con el objetivo de garantizar la dignidad profesional y la sostenibilidad del sistema sanitario.