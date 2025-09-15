Más de 12.000 alumnos inician hoy el curso en Educación Secundaria y Bachillerato

El curso escolar en Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente arranca este lunes 15 de septiembre en Jerez, mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas).

Según los datos de la delegación territorial de Cádiz, 12.779 alumnos regresan a las aulas en ESO y Bachillerato, desglosados en 2.401 (1º de ESO); 2.442 alumnos en 2º de ESO; 2.467, en 3º; 2.407, en 4º y 3062 en Bachillerato, repartidos entre los 1.486 que cursarán 1º; y 1.576 que realizarán 2º.

La principal novedad en este nuevo curso 2025/26 en Jerez estará en el inicio de las obras del IES Lola Flores, que esperan arrancar en los próximos meses, por lo que se espera que sea el último con aulas prefabricadas en dicho centro, tras casi tres lustros con ellas.

Pero al margen de las obras de este instituto jerezano, cuya finalización coincidirá ya con el próximo curso, pocas novedades se otean en el horizonte de este curso 25/26. Con la última ley educativa ya en funcionamiento y tras los cambios realizados en la Selectividad, que quedará implementada completamente el próximo curso (en este no habrá novedades), la Consejería centra sus esfuerzos en la Formación Profesional, reforzando sus distintas modalidades.

En Jerez, hay que recordar que se estrenan dos grados en el nuevo curso, el grado medio de Producción Agropecuaria que se va a comenzar a impartir en el IES La Granja, y el Curso de Especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Operación, que se llevará a cabo en el IES Francisco Romero Vargas.

A ellos hay que unir los dos grados medios, que ya se incluyeron el pasado curso, concretamente el de Actividades Ecuestres en el IES Elena García Armada y el de Sistemas microinformáticos y Redes en el IES Francisco Romero Vargas.

Precisamente en la FP, desde la Junta se aclara que el proceso de escolarización se mantiene abierto hasta el 15 de noviembre y "ahora mismo todas las personas que quieran cursar FP y no hayan obtenido plaza están en el momento de pedir", confesó la consejera de Educación hace unos días.

Desde el gobierno andaluz se insiste en que desde 2018, el número de plazas en Formación Profesional ha crecido en Andalucía en torno al 40%, una circunstancia que no comparten muchas familias cuyos hijos e hijas han visto imposible el acceso a determinados grados ante la falta de plazas. Es más, son muchos los colectivos educativos que han denunciado el aumento descontrolado de las plazas de FP privadas en Andalucía, lamentando que muchos jóvenes "tengan que decantarse finalmente por esta opción al quedarse sin plaza o simplemente porque determinados grados o ciclos formativos no se imparten en la pública, sólo en la privada", aseguran desde la Flampa.

Pero el curso arranca también en los Centros de Educación Permanente, los antiguos centros de adultos. La oferta formativa de este tipo de centros en Jerez es bastante amplia, y tanto el Victoria Alba como El Aljibe o el Trece Rosas todavía cuentan con plazas libres en los distintos planes educativos que ofertan.

Así, cada vez son más las personas mayores de 25 y 45 años años que se interesan por esta opción, sobre todo en sus planes para acceder a la universidad, y sobre todo en los grados medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia, y el grado medio en técnico auxiliar de enfermería.