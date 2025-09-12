Denuncian falta de recursos para alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en colegios de Jerez

La federación local de asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de colegios públicos de Jerez (FLAMPA) ha denunciado que tan sólo unos días después de iniciarse el curso escolar 2025-2026, "ya tenemos motivos suficientes para volver a reivindicar la falta de recursos humanos y materiales para el alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)".

La falta de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) "se hace llamativa en centros educativos como los CEIP La Unión, Gibalbín y La Paz, y otros más que se irán sumando, incluidos los institutos. Estamos comenzando y este hecho hace que muchas AMPA o familias estén todavía calentando motores, por lo que la falta de recursos se irá manifestando más tarde", señala en un comunicado Verónica Guerrero García, presidenta FLAMPA Jerez.

Reconocen además que muchos niños y niñas "son diagnosticados durante el curso escolar, por lo que nunca sería lógico tener los recursos al mínimo. El curso pasado lo terminamos en la puerta de los colegios ante la falta tan necesaria de este recurso, entre otros, que es la figura del PTIS". Y han recordado al respecto el caso del CEIP La Unión, "a cuya comunidad educativa se le prometió y ha quedado de manifiesto que eran falsas promesas. La figura del PTIS es de máxima importancia, es fundamental para que el día a día de nuestro alumnado sea lo más digno posible. Las familias no piden lujos, hablamos de poder ir al baño, tomar el desayuno, ir al recreo con los compañeros y compañeras, asistir a actividades extraescolares. Hablamos de pleno desarrollo del alumnado, atención a la diversidad, inclusión, como siempre palabras que para nuestros políticos no tienen la mayor importancia".

Desde FLAMPA Jerez también destacan "la importancia de los/las orientadores/as, PT (pedagogía terapéutica), AL (audición y lenguaje) y demás profesionales, que la mayoría de las veces se ven al límite de sus fuerzas, no se puede atender a todo el alumnado e incluso a las familias. Queremos que a todo el alumnado se le garantice una educación de calidad y digna, que respetemos nuestra diversidad y que una vez más no iniciemos un nuevo curso repitiendo la misma historia. La participación y el aprendizaje deben ser respetados en cada caso y comprobamos que las administraciones lo complican una vez más sin límite alguno".