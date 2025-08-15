Hoy 15 de agosto abren los centros comerciales en Jerez

Los centros comerciales de Jerez estarán abiertos durante la jornada de este viernes 15 de agosto, festivo en toda España. Este es uno de los días feriados de apertura autorizadas por la Junta de Andalucía para este año 2025.

Tal y como establece la normativa en materia comercial, todas las grandes superficies comerciales pueden abrir un máximo de 16 domingos y festivos durante el año, unas jornadas que son fijadas por el gobierno autonómico a mediados de cada año. Así, en este mes de agosto, además de este viernes, los centros comerciales de la ciudad también podrán abrir el próximo día 31.

No obstante, el número de días de apertura autorizadas pueden incrementarse en el caso de que se declaren zonas de gran afluencia turística (ZGAT) en cada municipio. En el caso de Jerez, a finales de julio se publicó en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) la nueva declaración que establece la libertad de horarios comerciales para los grandes establecimientos ubicados en el centro de la ciudad durante los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre.

Los siguientes festivos de apertura autorizada en todo el término municipal jerezano serán: